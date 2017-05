Spider-Man 4 : Sam Raimi explique ce qui aurait pu arriver

Spider-Man 4 aurait pu voir le jour... Sam Raimi avait même tout prévu !

Aujourd’hui on s’en rend plus vraiment compte mais à l’époque Spider-Man de Sam Raimi était une véritable claque cinéphile. Surfant le succès du pionnier X-Men de Singer, il fut le premier méga succès d’un super-héros sur grand écran. Plus gros démarrage de l’histoire, l’homme araignée avait réussi à amasser 114 millions de billets verts lors de ses premiers jours d’exploitation. Tout était parfait : Tobey Maguire génial en adolescent amoureux transit, Kirsten Dunst sublime en belle au grand coeur, James Franco touchant en meilleur ami écrasé par le poids d'un père monstrueux. Père qui se révèle un antagoniste parfait sous les traits du talentueux (et c'est peu dire ! )Willem Dafoe. Un film faisant l’unanimité autant critique que public qui allait ouvrir la voie à la surexploitation des hommes en latex que nous connaissons aujourd’hui.

Vient alors Spider-Man 2, reproduisant le succès dithyrambique des précédentes aventures de Spidey. Une suite qui réussissait à placer la barre encore au dessus. Des questions existentielles, des thématiques jusqu'içi inexploitées chez les super-héros, le film rentrait dans la catégorie des chefs d'oeuvre, tout style confondu. Raimi avait réussi à imaginer des films grands publics intelligents en créant un personnage attachant que l’imagerie collective voyait comme un personnage de papier plutôt puéril et à destination d’adolescents boutonneux et en mal de repères. Un vrai tour de force.

Spider-Man 3 avait été un semi-échec. Semi car il avait tutoyé le milliard de recettes tout en souffrant d’un enthousiasme assez mitigé de la part du public et de la presse. La faute à une surabondance de méchants logiquement sous exploités individuellement parlant. Alors qu’on attendait le Spider-Man 4, Sony décide alors de couper l’herbe sous le pied de ce bon vieux Sam à la dernière minute et de rebooter la franchise. D’où les Amazing Spiderman 1 et (malheureusement) 2.

Plusieurs questions restent donc en suspens : ‘Quid du Spider Man 4 ?’ ‘Pourquoi cette décision de Sony ?’ Qu’avait prévu le réalisateur pour le quatrième opus ? Pourquoi stopper une franchise ultra-lucrative ?’

Pour comprendre le pourquoi du comment, revenons dix ans en arrière. En pleine écriture de Spider-Man 3, Raimi n’a que deux méchants en tête : l’Homme-Sable et Harry Osborn, fils du premier bouffon vert, prenant la succession de son père dans son costume de démon volant. Venom n’a jamais été prévu au casting, les studios forcèrent le réalisateur de l’inclure dans sa line-up de bad guys… Avec le résultat que l’on sait.

Sam Raimi revient donc sur cette expérience mitigée :

« Le film n’a juste pas bien fonctionné. J’ai essayé de faire marcher tout ça mais je ne croyais pas vraiment en chacun des personnages, ce qui n’a pas échappé aux fans. Si le directeur n’aime pas quelque chose, ce n’est pas juste qu’il détruise ce que d’autres personnes adorent. Je n’ai pas su relier les différents protagonistes entre eux et les faire avancer comme il faut. »

Spider-Man 3 fut malgré tout un carton mais une déception dans le cœur des fans, qui malgré tout attendaient un quatrième volet de pied ferme. Raimi s’attelle à la tâche et se met à l’écriture en compagnie du scénariste de Zodiac James Vanderbilt tandis que le casting des précédents films était prêt à reprendre du service. Sam avait même le vilain : Le Vautour. L’américain voulaitBen Kingsley dans le rôle. Sauf qu’il décide finalement de ne pas l’inclure dans le film.

Spider-Man 4 va se retrouver être un cauchemar pour le réalisateur d’Evil Dead. Le scenario n’avance pas. Raimi est continuellement insatisfait par les versions du script. Sony veut que le Lézard soit le méchant principal. Bref, on pédale dans la semoule.

Il jettera finalement l’éponge quelque temps après :

« C’était honnêtement la rupture la plus amicale et la moins dramatique du monde. On avait simplement une deadline et l’histoire n’était pas prête selon moi. J’avais été très mécontent de Spider-Man 3 et je voulais faire un 4 aussi génial que les deux premiers opus, si ce n’est meilleur. Je n’ai pas réussi à le faire dans les temps, j’ai donc dis à Sony « Je ne veux pas faire un film qui soit au minimum génial ! Je pense donc qu’il ne faut pas faire ce film. Allez-y avec votre reboot, c’est ce que vous prévoyez de faire de toute façon. Amy Pascal (alors vice-présidente de Sony) me dit : Merci de ne pas gaspiller notre argent. J’apprécie votre honnêteté. On en est donc resté là.'

Une histoire assez étrange dans le sens où Sony semblait de toute façon assez tiède à l’idée de produire la suite du monte-en-l’air. Sony annoncera par la suite que Vanderbilt avait déjà parallèle écrit le reboot du Spider-Man, The Amazing Spider-Man (où l’on retrouvera le fameux Lézard tant voulu par Sony). Bizarre cette histoire…

Bref, on restera assez déçu de cette histoire où une quatrième aventure de Spidey par Raimi aurait été forcément jouissif…