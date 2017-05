Blade Runner 2049 dévoile deux nouvelles affiches avant le nouveau trailer

Blade Runner 2049 est un des films les plus attendus de l'année, et Denis Villeneuve joue gros avec ce film.

Il y a quelques semaines, Ridley Scott annonçait que la nouvelle bande-annonce de Blade Runner 2049 serait publiée pour la sortie d’Alien Covenant. En attendant de découvrir des images inédites, la production tease donc le film réalisé par Denis Villeneuve.

Le compte Twitter officiel du film a donc publié deux nouvelles affiches de la suite du mythique Blade Runner. Deux posters à l’atmosphère totalement opposée qui mettent en avant les deux personnages principaux du film : l’officier K (Ryan Gosling) et Rick Deckard (Harrison Ford).

Si celle où Rick Deckard marche dans la ville désertique découverte dans le premier trailer est plutôt réussie, celle avec Ryan Gosling nous fait plus penser à un Fast and Furious du futur qu’au Blade Runner original. Mais heureusement, elle tease le début d’une nouvelle civilisation. Et on a hâte de la découvrir dans la prochaine bande-annonce et surtout le 4 octobre prochain dans nos salles.

Le synopsis officiel :

« Trente ans après les évènements du premier film, un nouveau Blade Runner, K, officiant pour le LAPD, met à jour un secret enterré depuis longtemps, qui pourrait bien plonger ce qui reste de la société dans le chaos. La découverte de K le met sur la piste de Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui est porté disparu depuis 30 ans. »