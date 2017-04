Ridley Scott dévoile quand débarquera la nouvelle bande-annonce de Blade Runner 2049

Attendu pour le mois de novembre prochain, Blade Runner 2049 a encore bien des mystères à dévoiler, notamment en ce qui concerne son intrigue.

Du coup, on est extrêmement curieux, suite à l’énigmatique teaser dévoilé il y a quelques semaines, d’en découvrir plus à l’occasion d’une bande-annonce en bonne et due forme. Et ce bon Ridley Scott, actuellement en pleine promotion de la suite de Prometheus, vient d’annoncer quand nous aurons l’occasion d’en savoir plus.

Si pour le moment Denis Villeneuve a jalousement gardé secrète l’intrigue de Blade Runner 2049, nous aurons donc l’occasion d’en savoir plus lors de la sortie d’Alien : Covenant, puisque le trailer du film y sera accolé aux Etats-Unis. Ce qui signifie qu’il devrait débouler en ligne le 19 mai environ.