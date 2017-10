Jigsaw : les premières critiques de Saw 8 sont là !

Halloween arrive, et avec lui la sortie de Jigsaw, la suite aux airs de reboot de la saga Saw, qui entend bien ressusciter le torture porn.

Et justement, les premières critiques américaines du film de Michael et Peter Spierig (Predestination, Daybreakers) viennent de tomber. Comme pouvait le laisser redouter une promotion incroyablement discrète et pas franchement très remuante, personne ne semble pour le moment excessivement enthousiaste.

Attention toutefois, les retours ci-dessous s’avèrent tout de même nettement moins catastrophiques que ceux de Saw IV ou Saw 3D - chapitre final, ce qui peut laisser espérer un petit moment sympathoche pour les amateurs de bidoche ou les sadiques dans l’âme.

Cinemablend

« La bonne nouvelle concernant Jigsaw, c’est qu’il ne s’agit pas du pire film de la série, et qu’il s’avère à moitié réussi. La mauvaise ? ça reste toujours un foutu bordel. »

The Hollywood Reporter

« Considérant le temps qui sépare du précédent épisode, on aurait pu s’attendre ce que plus d’énergie et de créativités soit investies dans la résurrection de la franchise. »

Forbes

« Bien sûr, on adore entendre à nouveau ce thème musical, mais le film se transforme rapidement en un énième chapitre générique, mais sans la texture cradingue et les personnages souvent stupides qui aidaient à faire de l’ensemble un plaisir coupable. »

Wizard

« C’est une suite correcte de Saw, définitivement meilleure que le 4, le 5, ou le 7. »

Los Angeles Times

« Jigsaw n’est pas horrible. Il fera le job pour quiconque a envie de regarder un Saw au cinéma pour le week-end d’Haloween. Mais une balade dans le monde réel, ou un nouveau visionnage du premier Saw pourraient constituer une meilleure dépense. »

Réponse en salles le 1er novembre.