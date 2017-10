Justice League : un beau démarrage prévu au box-office et deux nouveaux teasers bourrés d'images inédites

Justice League revient de loin. Après des mois de tourment en post-production et une campagne promotionnelle délicate, le film balance deux alléchants teasers et pourrait bien opérer un beau démarrage au box-office.

Nous y reviendrons en détail très prochainement, mais entre les changements de politique interne, les semaines de tournage additionnel conséquentes, le départ de Zack Snyder, l’arrivée de Joss Whedon… Il ne fut pas évident pour Warner de communiquer sereinement.

Et pourtant, il se pourrait bien que le studio ait relevé ce défi de taille. En effet, d’après le site Deadline, qui s’est progressivement fait une spécialité d’agréger les données, analyses et estimations relatives au box-office, estime que le film pourrait envisager un premier week-end d’exploitation aux environs de 110-120 millions de dollars.

Soit un démarrage entre les 133 millions de Suicide Squad en 2016 et les 103 millions de Wonder Woman, lequel n’est peut-être pas pour rien dans la bienveillance qu’afficherait le public à l’égard du film, lui qui fut relativement défiant vis-à-vis des propositions de Zack Snyder par le passé.

Et si 120 millions serait loin des 166 millions de Batman v Superman : L'Aube de la justice, la carrière douce mais très solide de Wonder Woman reste la parfaite illustration de la force du public : plébiscité par les spectateurs et la presse, l'Amazone a ainsi terminé sa carrière bien au-dessus du combat des deux héros, avec plus de 412 millions aux Etats-Unis contre 330 pour le film de Snyder.

Et pour accompagner cette potentielle bonne nouvelle, voici deux nouveaux teasers, très riches en action, où l’on retrouve un montage éminemment épique et dynamique, ainsi que quantité d’images inédites, notamment de Steppenwolf, le grand méchant du blockbuster, attendu sur nos écrans le 15 novembre prochain.