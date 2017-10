Deathstroke pourrait avoir droit à son propre film par le réalisateur de The Raid

A quoi reconnait-on qu'un personnage a un gros potentiel cinégénique ? Peut-être qu'au fait qu'il impressionne tout le monde avant même d'être dans le moindre film. Peut-être aussi parce qu'on essaye de le caser partout. Ou alors c'est parce qu'il est un tueur imitoyable et qu'on a un peu les boules ?

N'allez pas croire que nous allons encore casser du sucre sur le dos du DCU (on se sent obligés de préciser maintenant, c'est malin), mais tout ce qui s'est passé ces deux dernières années a eu pas mal de répercussions sur les projets en cours et à venir. En effet, tout le tumulte dans la fabrication de Justice League par exemple a eu des conséquences désastreuses pour certains personnages. Comme Deathstroke par exemple.

Joe Manganiello EST Deathstroke

Le mercenaire devait en effet être introduit dans le film pour servir de grand méchant au Dark Knight lorsqu'il était toujours prévu que Ben Affleck réalise The Batman. Sauf que, pas de bol, il semblerait que Deathstroke n'apparaisse finalement pas. Double pas de bol même, puisque le départ d'Affleck du poste de réalisateur de The Batman a jeté un gros doute sur la présence du personnage comme gros antagoniste du film. Même si le film a été repris en main depuis par Matt Reeves, le scénario a été réécrit de zéro et, pour le moment, nous n'en connaissons pas vraiment les détails.

Tout ça pour dire que Joe Manganiello, le comédien prévu pour incarner Deathstroke, a dû passer par tout le panel des émotions humaines en quelques mois. Pourtant, dans l'ombre, les pièces d'un puzzle beaucoup plus excitant se mettaient doucement en place. En effet, en parallèle, Warner et DC commençaient à chercher un réalisateur pour leur autre projet, Justice League Dark. Et si l'on en croit le site The Wrap, c'est à ce moment-là qu'est arrivé Gareth Evans dans l'équation. Le réalisateur des très impressionnants films The Raid a donc rencontré les producteurs pour décrocher le job mais ne l'a pas eu. En revanche, il en a profité pour leur pitcher son idée de film sur Deathstroke, ce qui les aurait grandement impressionné.

The Raid

Après un petit temps de réflexion, décision a été prise par les pontes de développer un film spin-off sur Deathstroke, réalisé par Evans évidemment et avec Manganiello dans le rôle-titre, ce qui est un juste retour des choses. A l'heure actuelle, le metteur en scène serait donc en pleines négociations avec le studio pour établir les contrats. Et, quand on connait son travail, c'est une énorme nouvelle. Ses deux The Raid étant très impressionnants, on se demande en effet ce qu'il pourrait nous faire avec un budget beaucoup plus conséquent. C'est aussi la confirmation que Warner et DC poursuivent leur ouverture du DCU en multipliant les films solo. En tout cas, cela donne très envie et on espère vraiment que ça va se faire.