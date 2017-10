Quentin Tarantino reconnaît enfin qu'il savait pour Harvey Weinstein et regrette de n'avoir pas pris ses responsabilités

Dans la culture populaire américaine, il y a un mot : "Shitstorm" ou "Tempête de merde" dans la langue de Molière. Une métaphore qui se passe de définition plus avancée tant elle est évocatrice. Une notion qu'une bonne partie d'Hollywood se prend dans la tronche depuis quelques semaines et qui n'est pas prête de s'arrêter.

Avec toutes les révélations qu'il y a eu sur Harvey Weinstein ces derniers temps, certains silences devenaient particulièrement gênants. S'il est clairement mal vu de défendre l'ex producteur de Miramax, Dimension et The Weinstein Company, beaucoup de ses collègues, dont certains très proches, font leurs vierges effarouchés et en découvrant le scandale, comme s'ils n'étaient au courant de rien. On pense évidemment à Kevin Smith, qui file donc de la thune à une association féministe pour s'acheter une conscience, mais il y en a plein d'autres, genre Ben Affleck. Mais surtout, il y a Quentin Tarantino.

Harvey Weintein

Ami très proche de Weinstein depuis le début de sa carrière, seul réalisateur à n'avoir jamais eu de problème avec lui lors d'un de ses films, Tarantino avait jusqu'ici esquivé la question, se déclarant récemment trop choqué pour s'exprimer et réclamant un temps de réflexion pour pouvoir digérer l'évènement. Sauf qu'à l'heure où 5 comédiennes ont porté plainte contre Weinstein pour viol, que deux enquêtes de police ont été ouvertes et qu'une troisième est apparemment sur le point de commencer, il n'y a pas de meilleur moment pour le réalisateur de Kill Bill pour faire amende honorable et essayer de sauver ce qui peut l'être encore. Donc, oui, le moment est arrivé pour Tarantino d'avouer qu'il était bien au courant de toutes ces histoires, et c'est dans les colonnes du New York Times que ça s'est passé :

"J'en savais suffisamment pour réagir plus que ce que j'ai fait. C'était plus que les rumeurs habituelles, les ragots. Ce n'était pas des "on dit". Je savais qu'il avait fait plusieurs de ces choses. [..] J'aurai aimé avoir agi de façon plus responsable après ce que j'ai entendu. Pour ce faire, il aurait fallu que je ne travaille plus avec lui."

Quentin Tarantino

Et nous touchons là au coeur du problème, la raison de cette loi du silence généralisée dans une bonne partie de la profession. Si c'est moins le cas aujourd'hui, forcément, à l'époque où pas mal de ces faits se sont déroulés, Harvey Weinstein était ultra-puissant et pouvait, d'un simple claquement de doigt, créer ou détruire une carrière, ce qu'il ne s'est jamais d'ailleurs privé de faire. C'est donc par la terreur qu'il tenait ses rangs, instaurant ainsi une loi du silence qui a rendu complice une bonne partie de la profession..

Tarantino, dans l'interview, fait notamment référence à la comédienne Mira Sorvino, qui lui avait confié, alors qu'elle était sa compagne, combien le comportement de Harvey Weinstein à son endroit était inacceptable. La réaction du cinéaste semble alors, ainsiq u'il le reconnaît, bien légère.

"Je suis avec elle, il est au courant, il ne ferait pas n'importe quoi avec elle, il sait bien que c'est ma copine."

Mais Quentin Tarantino fut également mis au courant des accusations de viol proférées par Rose McGowan à l'encontre du producteur, l'accord financier trouvé par Weinstein afin d'éviter un procès était également connu de l'artiste. Au cours de l'entretien avec le New York Times, il a par ailleurs résumé en deux phrases particulièrement terrible son aveuglement.

"Ce que j'ai fai fait, c'est marginaliser ces incidents. Quoique je dise à présent aura l'air d'une excuse foireuse."

C'est le moins que l'on puisse dire.

Mira Sorvino dans Mimic, un film distribué par Miramax

Il ne s'agit pas là tant de mettre Tarantino aussi sur le banc des accusés mais surtout de dénouer un système tentaculaire gravitant et qui a fait énormément de mal à beaucoup de monde ces trente dernières années. Avec la chute d'Harvey Weinstein, c'est donc un vrai système crapuleux qui est mis en lumière, ainsi que la destruction de pas mal d'idoles. Et on se dit que c'est une bonne chose, compte-tenu de l'enfer vécu par les victimes. Les masques tombent, les vérités s'accumulent et c'est à nous aussi, en tant que public et journalistes, de prendre position.

Parce qu'il ne s'agit probablement que d'une affaire parmi d'autres et qu'Hollywood n'en est pas à son premier scandale de ce genre depuis sa création. Parce que si nous voulons que cela change et que les mentalités évoluent, c'est aussi notre propre rapport à la célébrité et à Hollywood qui doit être remis en question. Comme beaucoup d'autres, Tarantino a fait son gros lâche en pensant à la poursuite de sa carrière alors que des femmes proches de lui souffraient en silence. Et c'est révoltant. Et impardonnable. Et nous ne sommes pas loin de lancer un bon gros "Va bien te faire foutre" à l'un de nos réalisateurs préférés. Dur, triste, mais encore une fois, nécessaire.