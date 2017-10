Scandale Harvey Weinstein : Quentin Tarantino sort enfin de son silence mais botte en touche

Silencieux depuis qu’a éclaté le scandale au centre duquel se trouve Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel, agressions et viol, un de ses plus proches collaborateurs et amis, Quentin Tarantino, est resté muet. Jusqu’à aujourd’hui.

Produit par Harvey Weinstein depuis Pulp Fiction, sa carrière n’eut sans doute pas été la même sans la mise en avant, le lobbying et la protection de celui qu’il a fréquemment désigné comme un de ses amis. Son Django Unchained demeure à ce jour le plus gros succès de la Weinstein Company.

Harvey Weinstein

Alors que les témoignages accablants, dressant un portrait en forme de prédateur du producteur, Quentin Tarantino ne s’est pas exprimé. Un silence assourdissant, surtout dans un contexte où plusieurs personnalités hollywoodiennes ont révélé que l’industrie dans son ensemble était au courant des agissements du nabab.

Pressuré de toute part, le cinéaste s’est exprimé par la voix de la comédienne Amber Tamblyn, qui explique avoir passé la soirée avec lui et reçu de sa part un message à transmettre, ce qu'elle a fait via Twitter.

Tarantino sur le tournage de Kill Bill

« Depuis la semaine dernière, j’ai été abasourdi, le cœur brisé par les révélations qui se sont fait jour au sujet de Harvey Weinstein, mon ami depuis 25 ans. J’ai besoin d’encore quelques jours pour dépasser ma douleur, mes émotions, ma colère et mes souvenirs, après quoi je m’exprimerai publiquement à ce sujet. »

Le choix d’Amber Tamblyn comme porte-voix n’est bien sûr pas anodin, la comédienne ayant récemment accusé James Woods de lui avoir fait des avances alors qu’elle n’avait que 16 ans, sans émouvoir particulièrement Hollywood. Reste à savoir si les propos rapportés de Quentin Tarantino suffiront à ceux qui s’inquiètent des éventuelles complicités des proches d’Harvey Weinstein.

Tarantino, avec une banane