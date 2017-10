Harvey Weinstein : Rose McGowan est devenue une grande amazone en guerre contre Hollywood

Rose McGowan, l'actrice de The Doom Generation, Charmed et Planète terreur est devenue en quelques années le visage d'une révolte.

Rose McGowan, ce n'est pas la sorcière niaise de Charmed. C'est l'adolescente rebelle de The Doom Generation de Gregg Araki, la meilleure amie cynique de Scream, la peste tueuse de Jawbreaker, ou encore l'amazone de Planète terreur. C'est aussi l'un des visages d'une petite révolution qui secoue Hollywood depuis quelques années, avec un réveil sous forme de gigantesque gueule de bois depuis que le célèbre producteur Harvey Weinstein est traîné sur la place publique pour de graves accusations de harcèlement sexuel, agression et viol.

Alors que les stars hollywoodiennes en partie forgées par le patron de Miramax, qui a régné sur les Oscars et donc l'industrie durant des années, ont tenté de maîtriser le feu avec de beaux communiqués, Rose McGowan a sorti les armes de destruction massive. Prête à embrasser un combat auquel elle participe depuis maintenant quelques années, avec une énergie rafraîchissante et presque kamikaze.

Rose McGowan se prépare pour la guerre

DEAD MOGUL

Meryl Streep, Kate Winslet, Judi Dench, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Mira Sorvino, Rosanna Arquette, Ashley Judd, Léa Seydoux, Cara Delevingne, Emma de Caunes, Judith Godrèche, Florence Darel, Ludivine Sagnier, Jane Fonda, Eva Green, ou encore Kate Beckinsale... Depuis qu'un article du New York Times publié le 5 octobre a étalé au grand jour les témoignagnes d'actrices qui accusent Harvey Weinstein de harcèlement sexuel et plus encore, la planète Hollywood tremble.

Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la gravité des accusations et faits, puisque le producteur a payé plusieurs femmes pour enterrer leurs témoignages, il y a un profond malaise. Co-fondateur en 1979 avec son frère Bob de Miramax, puis de The Weinstein Company en 2005, Harvey Weinstein est un demi-dieu dans l'industrie. C'est lui qui a offert des Oscars à la plupart des stars d'aujourd'hui, grâce à une maîtrise parfaite du business dans l'ombre des cérémonies et festivals. C'est lui que des stars comme Meryl Streep et Jennifer Lawrence remercient avec humour sur scène, un trophée en plaqué or entre les mains. C'est lui qui permet à The Artist et Jean Dujardin d'arriver jusqu'à la grande cérémonie pour remporter cinq Oscars.

Harvey Weinstein

Jusqu'au 5 octobre, Harvey Weinstein n'était personne aux yeux du public qui ne s'intéresse pas à ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. C'était un célèbre producteur controversé pour les cinéphiles, qui entendent depuis des années ses méfaits : Harvey aux mains d'argent est capable de remonter et détruire des œuvres pour des raisons plus ou moins cyniques. Il a brisé des films, des carrières, des artistes, et a affronté des cinéastes comme Martin Scorsese ou James Ivory. Il était au cœur livre passionnant Sexe, mensonges et Hollywood, un livre de Peter Biskind sur l'avènement du cinéma indépendant dans les années 90.

Si le scandale Harvey Weinstein est enfin exposé, c'est parce que son influence a bien chuté depuis quelques années. Suite à des désaccords avec Disney, qui a racheté Miramax en 1993, les deux frères partent fonder The Weinstein Company en 2005. Depuis, et malgré quelques succès aux Oscars (Happiness Therapy) et gros noms (Quentin Tarantino) dans leur catalogue, c'est le déclin. Le 8 octobre 2017, Harvey est évincé de sa propre société.

Rose McGowan et Kurt Russell dans Boulevard de la mort : distribué par Dimensions Films, des Weinstein

HISTORY OF VIOLENCE

Au milieu de la parole attendue et un brin consensuelle sur le scandale, quelques voix résonnent plus. Il y a d'abord Jessica Chastain, qui n'a pas hésité à affirmer que tout le monde savait que Weinstein était cet homme, là où beaucoup de collègues parlent d'une surprise. L'actrice, parmi les plus courtisées actuellement, a répondu aux accusations d'hypocrisie en sous-entendant qu'elle ne travaillerait pas avec Woody Allen ou Roman Polanski pour des raisons similaires.

Mais Rose McGowan a un rôle unique. Investie dans la lutte contre le sexisme et tous les abus qui en découlent depuis quelques années (elle a notamment été quittée par son agent après avoir critiqué ouvertement un casting sexiste avec Adam Sandler en 2015), elle a transformé son Twitter en terrain de guerre contre tous les prédateurs et puissants. Au point de voir son compte temporairement fermé cette semaine, pour une violation pas très claire des conditions d'utilisation du réseau social - Twitter a depuis affirmé que le problème était la mention d'un numéro de téléphone, qui va à l'encontre de leurs règles... sauf quand il s'agit de Donald Trump, par exemple.

Rose McGowan dans Nip/Tuck

Rose McGowan a été violée par Harvey Weinstein. Elle n'a pas attendu cette semaine pour le dire puisqu'en octobre dernier, elle publiait un message terrible : "Parce que mon ex a vendu notre film à mon violeur pour qu'il le distribue #PourquoiLesFemmesNeParlentPas". Difficile alors de ne pas relier la chose à Robert Rodriguez, le réalisateur de Planète Terreur, et Harvey Weinstein, qui l'a distribué via Dimensions Films.

Elle était alors une jeune actrice forcément effrayée par le pouvoir de l'homme, et a donc accepté de signer un accord : 100 000 dollars contre son silence. Ceux qui seraient tentés d'utiliser ce fait contre elle n'ont certainement pas conscience de ce que signifie être la victime d'une telle agression doublée d'un abus de pouvoir, dans un système protégé par une sorte de camaraderie qui permet aux coupables de continuer, sous le regard des autres. Weinstein avait le pouvoir de lancer ou détruire une carrière et une réputation. Weinstein agissait en toute impunité sans que personne ne rende un regard à ses victimes pour que l'agression soit reconnue. Weinstein ne pouvait que gagner et sa victime, perdre.

Rose McGowan dans The Doom Generation (1995)

"BEN AFFLECK FUCK OFF"

Depuis l'article du New York Time, Rose McGowan est encore plus active. Elle relaie une pétition pour que le comité de The Weinstein Company démissionne, afin d'être eux aussi punis pour avoir vraisemblablement fermé les yeux sur les actes du producteur. Elle leur certifie que changer de nom ne suffira pas pour les laver de leur responsabilité."Les hommes d’Hollywood doivent changer. Maintenant. Ils doivent apprendre que les femmes ne leur appartiennent pas. L'époque des comportements à la Entourage est révolue. Je demande aux membres de The Weinstein Company de démissionner. Et à ceux qui sont au courant de leur dire 'stop' quand ils sont témoins d'actes dégueulasses."

Avec un certain humour, elle se place en grande prêtresse d'une guerre en sommeil depuis des décennies, avec une armée à ses côtés (#ROSEARMY) : "Cher Hollywood, c'est en train d'arriver. Vous ne pouvez pas cacher ça sous le tapis. Soutenez clairement ou vous aurez à jamais un * à côté de votre nom".

Rose McGowan salue toutes celles et ceux qui osent parler, et attaque les autres. Elle parle d'elle, et de toutes les femmes anonymes ou réduites au silence. Elle ne cache plus grand chose et distribue les baffes numériques. Lorsqu'un article utilise une photo d'elle entre Harvey Weinstein et Robert Rodriguez, son ex, elle répond : "Putain cette photo est traumatisante". Elle publie une photo d'elle, dans les années 90, avec un message terrible : "C'est la fille qui a été blessée par un monstre. C'est celle que vous humiliez avec votre silence".

This is the girl that was hurt by a monster. This is who you are shaming with your silence. pic.twitter.com/TrtRNiYfIT — rose mcgowan (@rosemcgowan) 8 octobre 2017

Quand Ben Affleck publie son joli communiqué pour partager son dégoût et sa surprise, elle contre-attaque : "Ben Affleck va te faire foutre". "'BORDEL ! JE LUI AI DIT D'ARRÊTER DE FAIRE ÇA' tu m'as dit en face. Avant la conférence de presse où j'ai dû aller après l'agression. Tu mens." Les deux acteurs ont partagé l'affiche du film d'horreur Phantoms en 1998. Produit par Dimensions Films, une filiale de Miramax, qui l'a distribué.

Ben Affleck et Rose McGowan dans Phantoms

L'APOCALYPSE SELON ROSE

Rose McGowan ne se contente pas de gonfler les rangs des stars "surprises" qui condamnent fermement le comportement de Harvey Weinstein et soutiennent par de belles paroles les victimes qui ont enfin osé parler. Elle a conscience que la petite parade actuelle ne menace pas directement et forcément le système qui a permis au producteur de perdurer sans que sa carrière n'en souffre. Elle a conscience que l'hypocrisie est le plus grand symptôme de la maladie qui ronge l'industrie.

Dès le 7 octobre, elle lance donc : "Agents, managers, réalisateurs, directeurs de casting, producteurs, distributeurs, SAG, DGA, PGA, patrons de studio, chaînes = 30 ans de couverture". Ou encore : "Mesdames à Hollywood, votre silence est assourdissant". Là, elle tape : "Les hommes d'Hollywood, voici Anita Hill (qui a accusé son ancien supérieur Clarence Thomas de harcèlement sexuel, NDLR). Voici ce qu'est le courage. Les communiqués conçus par vos attachés presse ne marchent pas. Soyez honnêtes. Soyez courageux".

Car si une actrice comme Gwyneth Paltrow, alors qu'elle était en couple avec Brad Pitt, alors que son parrain est Steven Spielberg, alors que ses parents sont établis à Hollywood, n'a pas échappé aux avances nauséabondes et abusives de Weinstein, qui peut décemment penser qu'il n'a pas fait de même pour beaucoup, beaucoup d'autres ?

Rose McGowan dans Chosen

Pour ces raisons, Rose McGowan répond aussi à un joli tweet de Julianne Moore qui soutient les victimes qui parlent : "Oui, maintenant appelle le comité de The Weinstein Company à être dissous ou ça n'a aucune valeur". Même chose pour Kevin Smith, qui affirme avoir honte de ses collaborations avec Miramax : "Appelle le comité à démissionner sinon tu crains toujours". Même chose pour Ryan Gosling qu'elle encourage à aller au-delà du petit communiqué impersonnel.

Elle retweete quelqu'un qui pointe du doigt une Kate Winslet qui condamne Weinstein, mais sera à l'affiche de Wonder Wheel de Woody Allen. Elle fécilite le producteur Michael Barnathan qui rejoint la lutte. Elle est d'accord pour dire que Quentin Tarantino, un fidèle de Weinstein avec lesquel elle a tourné le dyptique Grindhouse, devrait être moins faible. Elle retweete un message qui s'étonne de voir Alyssa Milano parler du soutien entre collègues, sans tendre la main à son ancienne camarade de Charmed. Elle interpelle Jeff Bezos, une tête d'Amazon, pour signaler qu'elle a été punie après avoir parlé de son viol et vu son projet chez eux enterré.

Quand quelqu'un salue Ashley Judd et Rose McGowan pour leur courage, celle-ci répond : "Mais si nous étions Jennifer Lawrence et Ben Affleck". Sous-entendu : que les plus puissants osent penser et parler, pour que quelque chose se passe.

Rose McGowan dans Conan

Rose McGowan en a marre du bullshit sponsorisé par Hollywood, qui s'émeut parfois plus par obligation de relation presse que par conviction sincère et profonde. Une colère d'autant plus compréhensible que la réputation de Harvey Weinstein résonne depuis longtemps : les personnages de la série 30 Rock plaisantaient de manière folle sur ses vices, et lors des Oscars en 2013, Seth MacFarlane interpelle les nommées pour leur dire, "Félicitations, mesdames ! Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être attirées par Harvey Weinstein !".

La carrière de Rose McGowan est plus que discrète. Son dernier rôle majeur au cinéma remonte à 2011 dans Conan. Elle est aussi apparue à la télévision dans les séries Chosen et Once Upon a Time. Elle ne cache pas que depuis qu'elle parle si ouvertement et violemment, beaucoup de portes lui ont été fermées. Peu importe : sa colère n'est est que plus puissante, et sa liberté plus grande. Elle tourne de petits films, se lance dans la réalisation. Elle trace sa route.

Elle retrouve aussi, au passage, l'audace et la folie de ses débuts, lorsqu'elle fumait une cigarette sur du Nine Inch Nails en disant "FUCK" dès le premier plan de The Doom Generation. En février, elle publiera un livre, Brave, où elle reviendra sur son parcours. Difficile de ne pas imaginer qu'elle n'y tranchera pas quelques têtes, et qu'elle affrontera ses nombreux ennemis avec un grand sourire et un doigt d'honneur bienvenu.