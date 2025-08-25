The Batman 2 : ce méchant sera de retour, mais pas pour faire grand chose apparemment

La suite de The Batman avec Robert Pattinson se prépare enfin, mais il ne faudra pas trop compter sur ce méchant culte, à en croire l’acteur.

The Batman 2 a mis tellement d’années à prendre forme que la galaxie DC aura eu le temps de trembler et s’écrouler avant que Robert Pattinson ne renfile sa cape sur grand écran. Quand The Batman est sorti en mars 2022, le DCEU était toujours là, Black Adam devait en changer la hiérarchie, et le retour de Henry Cavill en Superman se préparait. Quelques mois plus tard, le studio Warner Bros. décidait de jeter tout ça à la poubelle et d’engager James Gunn et Peter Safran pour piloter les opérations.

À lire aussi The Batman : et si Matt Reeves était le prochain grand réalisateur hollywoodien ?

Quand The Batman 2 sortira au cinéma en septembre 2027, il y aura donc déjà eu le nouveau Superman de 2025, Supergirl et Clayface en 2026, sans oublier les séries avec Lanterns qui arrive. Sachant que le DCU prépare une autre version de Batman dans The Brave and the Bold, où il fera équipe avec Robin, il y a de quoi se demander si des leçons ont été tirées des précédents échecs.

Dans tous les cas, le réalisateur et scénariste Matt Reeves s’est accroché à Batman malgré ces tempêtes. Le tournage de la suite est prévu pour janvier 2026, et voilà un nouveau petit indice sur ce qu’on peut en attendre.

The Dark Night

BATMAN 2 RETOUR BIENTÔT

Colin Farrell reviendra dans la peau d’Oswald Cobblepot alias le Pingouin. C’était un antagoniste dans The Batman en plus de Paul Dano en Edward Nashton alias Riddler, sachant que Barry Keoghan apparaissait en Joker à la toute fin. Et dans la suite du blockbuster, le Pingouin sera de retour… un peu, comme l’évoque son interprète chez The Wrap :

« Je me mets la tête dans le scénario cette semaine, et je serai dans le film peu importe la taille du rôle. Je crois que je n’ai pas beaucoup de scènes, mais j’y serai peu importe pour quoi. Matt Reeves est tellement brillant. Je ne sais pas encore quelle est l’histoire. Je sais juste que Matt Reeves travaille dur dessus depuis quelques années pour que ce soit vraiment spécial. Et il met la barre très haut pour lui-même. Il est tellement méticuleux, il est tellement investi dans ce qu’il fait. »

Quand t’es toujours pas le méchant principal

Également présente pour l’interview avec The Wrap, Cristin Milioti a été interrogée sur son envie de reprendre le rôle de Sofia Falcone après The Penguin. Et si vous avez vu la série, vous savez que son personnage a toutes les raisons d’être de la partie. Néanmoins, l’actrice reste vague :

« J’aimerais beaucoup revisiter le personnage. Je veux la jouer à nouveau. »

À lire aussi The Penguin : critique du spin-off réussi de The Batman

Millenium Falcone

En juillet 2025, Matt Reeves avait rappelé quel serait le cadre de l’histoire de The Batman 2, chez Comingsoon :

« Le film va plonger dans une histoire épique autour d’une corruption plus profonde, et explorer des domaines que Batman n’aurait même pas pu anticiper dans le premier opus. […] Ce qui comptait pour moi, c’était de trouver un moyen d’adapter ces icônes populaires, ces figures mythiques que tout le monde connaît, pour que Gotham ressemble à un lieu de notre monde… L’idée, c’est que ça reste très ancré dans le réel. »

Prévu au départ pour octobre 2026, The Batman : Part II sortira au cinéma le 29 septembre 2027. De quoi bien remplir l’agenda de Robert Pattinson puisqu’il a récemment tourné L’Odyssée de Christopher Nolan, et travaille actuellement sur Dune 3 de Denis Villeneuve. Sachant que The Batman avait encaissé plus de 770 millions au box-office mondial pour un budget de 200 millions, là où le nouveau Superman a difficilement atteint les 600 millions pour un budget de 225 millions, nul doute que Warner Bros. compte sur le retour de la chauve-souris.