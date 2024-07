Charmed : Shannen Doherty alias Prue est décédée, Rose McGowan et Alyssa Milano lui rendent hommage

Shannen Doherty, interprète de Prue dans la série culte de sorcières Charmed, est décédée, Rose McGowan et Alyssa Milano lui ont rendu hommage.

Shannen Doherty s’est éteinte ce samedi 13 juillet 2024, à l’âge de 53 ans des suites d’un cancer du sein, avec lequel elle bataillait depuis presque 10 ans. La comédienne était avant devenue célèbre en grande partie pour son rôle de Brenda Walsh dans Beverly Hills 90210 et de Prue dans Charmed. Et cette troupe de sorcières créée par Constance M. Burge a surtout connu un succès retentissant grâce à son trio de tête, composé par Holly Marie Combs, Alyssa Milano et Shannen Doherty.

Après trois saisons, Shannen Doherty avait quitté la série… mais son impact sur Charmed n’a pas été moindre. Et justement, après la triste nouvelle de son décès, Rose McGowan et Alyssa Milano, interprète de Paige Matthews à partir de la saison 3 et Phoebe Halliwell (respectivement), se sont exprimée suite à l’annonce.

C’est sur Instagram que la comédienne Rose McGowan s’est exprimée :

« Un vrai cœur de lion. Quelle guerrière ! Ton papa tient sa merveilleuse fille dans ses bras. Amour à ta maman, à ton chien et à tous ceux qui t’aiment farouchement. Amour à Holly. Amour à toutes tes légions de fans que je sais que tu aimais en retour. S’il y a quelqu’un qui a regardé la mort en face et qui a dit non merci, c’est bien toi, chère Shannen. Je m’incline devant toi, la courageuse. Avec tout mon amour, pour toujours.«

De son côté, Alyssa Milano, dont la relation était complexe avait Shannen Doherty après les nombreuses rumeurs selon laquelle Milano aurait tout fait pour virer Doherty de Charmed, s’est exprimée auprès de Entertainment Weekly :

« Ce n’est un secret pour personne que Shannen et moi avons eu une relation compliquée, mais au fond, c’était quelqu’un que je respectais profondément et que j’admirais. C’était une actrice talentueuse, aimée de beaucoup, et le monde est moins bien sans elle. Mes condoléances à tous ceux qui l’aimaient«

Si Shannen Doherty a explosé grâce à Charmed en 1998, c’est en 1981, à 10 ans seulement, qu’elle avait commencé sa carrière dans la série Father Murphy avant d’être révélée au grand public avec son interprétation de Jenny Wilder dans La Petite Maison dans la prairie. Sa popularité a encore augmenté lors de son passage en tant que Brenda Walsh dans Beverly Hills 90210 de 1990 à 1994, quelques années avant son arrivée sur Charmed pour laquelle elle avait reçu un Saturn Award de la meilleure actrice en 1999.

Sa dernière apparition sur un écran de télévision remontait à 2019 et son passage dans Riverdale. Elle y rendait, paradoxalement, hommage à Luke Perry, décédé en mars 2019 d’un AVC, l’acteur ayant joué à ses côtés dans Beverly Hills 90210.