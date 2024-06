Donald Sutherland : les 10 meilleurs films de ce grand acteur

L'immense Donald Sutherland s'est éteint ce 20 juin 2024. Retour sur 10 rôles particulièrement marquants dans une filmographie monumentale.

Il est passé par tous les genres. Il a joué pour d'immenses cinéastes, pour des jeunes auteurs, pour des superproductions vertigineuses et même pour quelques séries B. Donald Sutherland a définitivement marqué son temps, son art et les cinéphiles du monde entier. Et la nouvelle de sa mort en a ému plus d'un.

Il est difficile de lui rendre un hommage à la hauteur, quasi impossible de ne retenir que 10 films dans une œuvre aussi dense que versatile. A sa modeste échelle, Ecran Large tente le coup, après avoir longtemps débattu de sa sélection, sachant bien qu'elle comportera forcément quelques oublis. Voici donc 10 films marquants de Sutherland, choisis en fonction de la qualité de sa prestation, mais aussi de leur importance dans sa carrière, par ordre chronologique.

Pas de Jour du Fléau, par exemple

Les Douze Salopards

Sortie : 1967

Durée : 2h23

Secondaire, mais déjà au centre de l'attention

Acteur de théâtre à Londres, Donald Sutherland fait ses débuts au cours des années 1960, principalement à la télévision anglaise. Il enchaine téléfilms, séries B d'horreur et séries tout court (il apparait dans Chapeau melon et bottes de cuir), jusqu'à ce qu'il décroche un rôle dans une superproduction américaine destinée à braquer le box-office : Les Douze salopards. Il devient l'un des salopards du titre, l'ahuri Vernon L. Pinkley.

Comme il le révélera au Guardian en 2005, il n'a le droit à l'origine qu'à une seule réplique. Mais lorsque son collègue Clint Walker refuse de jouer la scène où il imite grossièrement un général de l'armée, le réalisateur Robert Aldrich le regarde et l'apostrophe : "Toi, avec les grandes oreilles, fais-le !". La scène, très drôle, va prouver au monde entier son humour (qu'il gardera dans ses interviews, croustillantes), lequel laissera place à une palette impressionnante de rôles différents, comme nul autre que le Christ dans le terrible Johnny s'en va-t-en guerre.

Certes, il n'est pas parmi les têtes d'affiche de ce divertissement plus antimilitariste qu'escompté, dont le concept absolument génial (une bande de prisonniers impétueux lourdement condamnés participent à un commando suicide en échange d'une remise de peine) sera beaucoup repris jusqu'à aujourd'hui. Mais dès qu'il apparait, il bouffe l'écran, ce qui n'est pas peu dire quand on sait qu'il s'agit de son premier film hollywoodien et qu'il cotoie Lee Marvin, Charles Bronson et John Cassavetes. Il n'y avait que lui pour faire démarrer une carrière avec pareille concurrence.

M.A.S.H.

Sortie : 1970

Durée : 1h56

Si Robert Aldrich a très largement poussé Donald Sutherland sur le devant de la scène avec Les 12 Salopards, c'est finalement avec M.A.S.H. que le jeune comédien (tout juste 25 ans à l'époque) s'est fait un vrai petit nom auprès du grand public. Dans la peau du Dr Ben "Hawkeye" ...