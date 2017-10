Harcèlement sexuel : Jessica Chastain s'en prend à l'hypocrisie entourant Harvey Weinstein

Depuis que le New York Times a publié un article dévastateur accusant Harvey Weinstein de plusieurs décennies de harcèlement sexuel, Hollwyood peine à réagir. Mais pas Jessica Chastain.

Depuis plusieurs années, et encore tout récemment au festival de Cannes, où elle s’était émue de la vision des femmes transmises par certains films présentés en compétition officielle, Jessica Chastain compte parmi les artistes les plus actives sur le terrain de la représentation des femmes et la lutte pour leur égalité avec leurs collègues masculins à Hollywood.

Quand Jessica Chastain vous regarde comme ça, à priori, c'est que ça va mal se passer

Alors qu’une poignée d’acteurs de l’industrie commence seulement à réagir publiquement aux multiples accusations à l’encontre du producteur Harvey Weinstein, avec une timidité qui laisse à penser que quasiment tous auront attendu de connaître son sort avant de prendre la parole (Weinstein vient d’être éjecté de la société qu’il avait cofondée), Chastain a livré son sentiment sans langue de bois.

C’est via les réseaux sociaux qu’elle a tenu à rappeler que l’hypocrisie de plusieurs comédiens et comédiennes, prétendant n’avoir jamais entendu parler du comportement délictuel de Weinstein, était selon elle délétère.

"J'ai été mise en garde dès le début. Ces histoires étaient partout. Le nier revient à générer un environnement dans lequel cela se reproduira."

