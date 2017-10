Après Harvey Weinstein, c'est au tour de Ben Affleck de voir son comportement mis en cause

Alors que le scandale sexuel lié à Harvey Weinstein ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est désormais l’attitude des artistes restés silencieux des jours durant qui est mis en cause.

Il compte parmi ceux dont la carrière doit beaucoup, pour ne pas dire tout, à Harvey Weinstein. On attendait logiquement la réaction de Ben Affleck. Elle sera venue après quatre longs jours de silence, preuve pour certains de l’inertie avec laquelle une grande partie de l’industrie a accueilli des révélations déjà connues du milieu, et peut-être plus représentative des mœurs des hommes de pouvoir qu’on ne veut bien le croire.

@benaffleck “GODDAMNIT! I TOLD HIM TO STOP DOING THAT” you said that to my face. The press conf I was made to go to after assault. You lie.