Harvey Weinstein : Kate Beckinsale raconte sa rencontre avec le producteur accusé de harcèlement, agression et viol

Les révélations se multiplient concernant Harvey Weinstein, désormais accusé par Kate Beckinsale.

Ses propos retentissent avec d’autant plus d’écho que la star de la saga Underworld n’a jamais mâché ses mots en matière de sexisme, et n’a pas hésité à dire publiquement combien le comportement de certains réalisateurs à son encontre (coucou Michael Bay) étaient déplacés.

C’est sur les réseaux sociaux que Kate Beckinsale a raconté sa première rencontre avec le tristement célèbre Harvey Weinstein, qui croule depuis 5 jours sous les accusations de harcèlement, agressions sexuelles et viols, largement étayées par des enquêtes du New York Times, du New Yorker et de nombreuses déclarations spontanées.

Harvey Weinstein

Le schéma qu’elle évoque est désormais familier, et si en apparence l’issue de cette rencontre avec le producteur peut paraître moins « grave » que d’autres témoignages qui l’ont précédé, c’est la suite de ses déclarations qui fait leur valeur.

Kate Beckinsale insiste notamment sur la solitude professionnelle que lui aura coutée sa volonté de ne pas travailler avec Weinstein, et sur la totale absence de soutien rencontrée par sa démarche. Dans un post que nous recommandons aux anglophones, elle donne une idée assez précise des défis et enjeux qui attendent désormais Hollywood.

« J’ai été contactée afin de rencontrer Harvey Weinstein à l’hôtel Savoy quand j’avais 17 ans. J’ai supposé qu’il s’agirait d’un rendez-vous dans une salle de réunion, ce qui était très commun. Quand je suis arrivée, la réception m’a indiqué la direction de sa chambre. Il m’a ouvert en robe de chambre. J’étais incroyablement jeune et naïve et il ne m’a pas traversé l’esprit que cet homme, plus âgé et déplaisant attende de moi une forme d’intérêt sexuel.

Kate Beckinsale sur le tournage d'Underworld

Après avoir décliné de l’alcool et annoncé que j’avais cours le lendemain matin, je suis partie, mal à l’aise mais indemne. Quelques années plus tard, il m’a demandé s’il avait tenté quoi que ce soit lors de cette première rencontre. J’ai réalisé qu’il ne se souvenait même pas s’il m’avait agressée ou non.

J’ai ce que je considérais comme des limites – je lui ai dit non professionnellement plusieurs fois au fil des années, ce qui s’est conclu tantôt par lui me qualifiant de putain ou lui expliquant en riant à d’autres : « Oh Kate vit pour me dire non ».

Cela témoigne du statu quo dans ce métier, j’étais consciente que faire preuve de droiture et refuser certaines choses, parce que je ne me permettais de compromettre qui j’étais, heurterait sans aucun doute ma carrière. Personne ne m’a jamais soutenu dans cette démarche, sinon ma famille. »