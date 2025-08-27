Play Dirty avec Mark Wahlberg : bande-annonce pour le film du réalisateur de The Nice Guys

Amazon a dévoilé la bande-annonce de Play Dirty, un film de braquage avec Mark Wahlberg qui marquera le retour du réalisateur Shane Black.

On n’avait plus entendu parler de Shane Black depuis le désastre de The Predator en 2018. Le cinéaste était pourtant bien installé à Hollywood. Il a notamment écrit L’Arme fatale, Last Action Hero et Le Dernier Samaritain, et réalisé Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 et The Nice Guys, avant de se cramer les ailes sur la saga de science-fiction. Un triste coup du sort pour celui qui avait travaillé, sans être crédité, sur le scénario du Predator de John McTiernan en 1987 et avait même joué un rôle secondaire dedans.

Le réalisateur va toutefois faire son retour cette année, mais pas au cinéma. Il a écrit et réalisé Play Dirty, une nouvelle adaptation de la série littéraire Parker de Donald E. Westlake (aussi connu sous le nom de plume Richard Stark). Après avoir été notamment joué par Jason Statham, le voleur professionnel, méthodique et sans états d’âme aura cette fois les traits de Mark Wahlberg. L’acteur revient ainsi aux films de casse après Braquage à l’italienne en 2003.

Prime Video a dévoilé une première bande-annonce.

« Où est garée la mini ? »

PLAY DIRTY, AGAIN

Jusqu’ici, le pitch de Play Dirty était assez vague : Parker, avec l’aide de deux associés, veut monter le plus gros coup de sa carrière à New York, s’attirant quelques ennemis au passage. On sait désormais que le butin sera un trésor d’une valeur d’un milliard de dollars, provenant de l’épave d’un vieux navire repêché des eaux, non sans donner à l’aventure des allures d’Uncharted (dans lequel a aussi joué Mark Wahlberg).

Autre petite surprise qu’on découvre dans la bande-annonce : le méchant, qui cherche à doubler Parker et son équipe, est campé par Tony Shalhoub (Monk). Le reste du casting est composé de LaKeith Stanfield (Sorry to Bother you), qui retrouve à cette occasion Nat Wolff, qui était avec lui à l’affiche du Death Note de Netflix, mais aussi de Rosa Salazar (Alita : Battle Angel), Keegan-Michael Key (qui a joué dans The Predator), Chukwudi Iwuji (Les Gardiens de la Galaxie 3) et Gretchen Mol (Boardwalk Empire).

Pour le reste, au vu de la bande-annonce, on peut s’attendre à un film d’action plutôt générique, dans la veine des The Gray Man, Red Notice ou Hitman & Bodyguard, avec de l’action spectaculaire (on repassera pour la discrétion) et pas mal d’humour. Au risque certainement de rendre bien plus sympathique le personnage principal, a priori moins taciturne que sarcastique.

D’autres films de braquage sont attendus prochainement, notamment Crime 101 de Bart Layton, mené par Chris Hemsworth et Mark Ruffalo, ainsi que How to Rob a Bank de David Leitch avec Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Pete Davidson et Anna Sawai (Shogun). Un des plus intrigants reste toutefois The Mastermind de Kelly Reichardt avec Josh O’Connor et Alana Haim.

Enfin, après Amazon, Netflix a aussi confirmé le développement de Here Comes the Flood qui sera porté par un beau trio formé de Robert Pattinson, Daisy Edgar-Jones et Denzel Washington. Play Dirty sortira le 1er octobre sur Prime Video.