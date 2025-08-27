Jessica Chastain traque les extrémistes sur Internet : bande-annonce pour la série The Savant sur Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une bande-annonce de The Savant, sa prochaine série thriller portée par l’actrice Jessica Chastain.

Depuis son lancement fin 2019, Apple TV+ a réussi à se couper une belle part du gâteau malgré la concurrence féroce des Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video et Disney+. Avec des séries comme The Morning Show, Pachinko, Ted Lasso, Severance, Foundation, Silo, ou plus récemment The Studio et Chief of War, la plateforme de streaming s’est également forgé une réputation de plus en plus prestigieuse.

Et il y a encore de beaux projets qui se profilent, comme la série cyberpunk Neuromancer, qui s’est offert un premier teaser en juillet dernier, ou bien la série thriller The Savant. Cette dernière est portée par Jessica Chastain, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le biopic Dans les yeux de Tammy Faye, et s’est récemment dévoilée dans une première bande-annonce bien anxiogène.

Traque sur Internet, la série

DON’T FEED THE HATER

Après George & Tammy de Showtime, qui revenait sur la relation tumultueuse entre les légendes de la musique country Tammy Wynette et George Jones, Jessica Chastain va ajouter une autre série à son CV : The Savant, créée par Melissa James Gibson. Elle incarne ainsi une enquêtrice de l’ombre, qui traque et infiltre pour le compte du gouvernement des groupes extrémistes sur Internet, afin d’intervenir avant leur passage à l’acte. Pour mener à bien cette mission, elle doit se faire passer pour l’une d’entre eux et donc réfléchir comme eux, d’où le fait qu’elle soit surnommée « the Savant« .

Toutefois, elle met le doigt sur une opération illicite d’envergure, qui pourrait bien déstabiliser le pays entier et coûter de nombreuses vies innocentes. C’est donc dans une mission plus dangereuse que toutes les autres qu’elle s’embarque, non sans risquer de mettre sa famille en danger.

Le reste du casting est composé de James Badge Dale (13 Hours), Nnamdi Asomugha (The Knife), Cole Doman (qui sera dans le film de braquage Mastermind), Jordana Spiro (Ozark) et Pablo Schreiber (Halo). Quant à Jessica Chastain, elle fera également son retour au cinéma après le très beau Memory réalisé par Michel Franco et sorti en 2024.

Elle jouera notamment dans Lear Rex, un drame écrit et réalisé par Bernard Rose (Candyman) avec Rachel Brosnahan, Al Pacino, Peter Dinklage et LaKeith Stanfield. Elle sera également à l’affiche du film d’horreur Other Mommy de Rob Savage (Host, Le Croque-Mitaine), renouant ainsi avec le genre après les films Ça 2 et Mama d’Andrés Muschietti.

Les deux premiers épisodes de The Savant seront disponibles sur Apple TV+ (et aussi sur MyCanal en France) le 26 septembre prochain. La diffusion devrait se poursuivre jusqu’au 7 novembre prochain, à raison d’un épisode par semaine.