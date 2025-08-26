Yellowstone : une super actrice rejoint la nouvelle série de cet univers sans fin

La série Yellowstone est officiellement terminée, mais l’univers western est loin d’être moribond. L’histoire se poursuivra dans le spin-off The Dutton Ranch, qui voit arriver une actrice géniale.

En juin 2018, Yellowstone débarquait sur la Paramount sans tambour ni trompette, avant de rapidement devenir un mastodonte télévisuel et un incontournable du western contemporain. Et le succès de la série créée par Taylor Sheridan a donné naissance à une saga qui ne semble jamais vouloir s’arrêter.

D’abord avec deux prequels : 1883, qui suivait l’arrière-grand-père de John Dutton, et 1923, avec Helen Mirren et Harrison Ford, qui se passe pendant la prohibition. Et pas moins de cinq autres séries ont déjà été annoncées : 6666, consacré au ranch Four Sixes ; The Madison avec Matthew McConaughey ; 1944, décrit comme une continuation de 1923 ; Y : Marshals où Luke Grimes reviendra en Kayce Dutton ; et The Dutton Ranch.

The Dutton Ranch devrait servir de « suite » à la série principale, après la fin chaotique de Yellowstone. L’histoire sera centrée sur Beth Dutton (Kelly Reilly), Rip Wheeler (Cole Hauser) et Carter (Finn Little), et une nouvelle actrice géniale vient de rejoindre le casting de ce spin-off.

« Je te l’avais dit qu’on aurait notre série rien qu’à nous »

Like a rolling Yellowstone

Le site Deadline a révélé que l’actrice Annette Bening avait intégré l’univers Yellowstone via la série The Dutton Ranch. Actrice américaine cinq fois nommée aux Oscars (pour Les Arnaqueurs, American Beauty, Adorable Julia, The Kids Are All Right et Insubmersible), Annette Bening est bien plus habituée au grand écran qu’aux séries télévisées, ses apparitions sur petit écran s’étant limitées à quelques incursions à la TV au cours des années 80 et à une apparition dans Les Sopranos. Son seul rôle principal dans une série était dans Apples Never Fall, un thriller diffusé sur Peacock en 2024.

Inoubliable dans American Beauty

Dans The Dutton Ranch, Annette Bening incarnera Beulah Jackson, personnage présenté comme une propriétaire de ranch texan à la fois charismatique, manipulatrice et dotée d’un instinct politique acéré. Un rôle qui semble taillé sur mesure pour elle : autorité naturelle, mélange de séduction et de froideur, et une capacité à transformer une figure archétypale en personnage nuancé.

Son arrivée dans l’univers Yellowstone confirme la capacité d’attraction de la franchise, qui parvient régulièrement à attirer des stars avec de très beaux pedigrees (Kevin Costner, Helen Mirren, Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Matthew McConaughey…).

Annette Bening, géniale dans Nyad (Insubmersible en VF)

Deadline a également confirmé que les manettes du projet ont été confiées à Chad Feehan. Scénariste et producteur, Feehan est loin d’être un novice dans l’univers du western télévisé puisqu’il s’est illustré récemment avec Lawmen : L’Histoire de Bass Reeves, une mini-série co-produite par Taylor Sheridan qui s’intéressait à la vie du premier marshall afro-américain à l’ouest du Mississippi. Avant cela, il avait également travaillé sur Banshee et la super série Ray Donovan.

On retrouvera Annette Bening dans la série Lucky, face à Anya Taylor-Joy et Timothy Olyphant, attendue pour 2026 sur Apple TV+. Elle sera aussi à l’affiche de The Bride de Maggie Gyllenhaal, qui sortira le 4 mars 2026 dans les salles françaises.