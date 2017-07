Après la série Castlevania, une série Metroid ?

Diffusée le week-end dernier sur Netflix, la série Castlevania a prouvé que rien n'est impossible quand on est vraiment passionné par quelque chose. Et, forcément, ça donne des idées.

On vous a dit tout le bien que l'on pensait de l'adaptation de Castlevania en série télé ? Non ? Mais alors, ne perdez pas une seconde et allez lire notre article qui lui est consacré voyons ! Et dans la foulée, si ça vous intéresse, on lui a aussi réservé un petit Doigt dans le Culte des familles assez sympathique. Allez-y, on vous attend, on n'est pas pressé.

C'est bon ? Parfait. Donc, Castlevania a diffusé sa très courte première saison le week-end dernier et les retours sont globalement plutôt positifs même si chacun point du doigt le fait que 4 épisodes, c'est quand même super court. Une saison 2 a d'ores et déjà été signée mais le producteur Adi Shankar s'est déjà lancé sur un autre projet ambitieux puisqu'il commence à travailler sur... une série animée Assassin's Creed !

Cela dit, maintenant qu'il est sur sa lancée, Shankar a évidemment d'autres idées et d'autres projets, dont notamment un qui nous fait nous dresser sur nos sièges immédiatement, tels des suricates : une série Metroid, comme il vient de le révéler à nos confrères de Nintendo Life :

"J'aimerai beaucoup faire un Metroid sombre, dans le même style anime [que Castlevania]."

Et là, on dit oui. Parce que Metroid, c'est quand même l'une des franchises les plus importantes de Nintendo bien qu'elle ait été considérée comme un parent pauvre pendant longtemps avant sa résurrection flamboyante sur GameCube avec la saga Prime, avant de retomber à plat à l'occasion du très moyen Other M. Mais comme le dernier E3 nous a promis du nouveau Metroid, on se dit que c'est le moment pour faire quelque chose en rapport avec cet univers.

On rappelle aux plus jeunes, ou à ceux qui n'en ont rien à carer des jeux vidéo, que la saga Metroid s'inspire énormément d'Alien et nous raconte le combat de Samus Aran, chasseuse de prime de l'espace, qui combat les Pirates de l'Espace, dirigés par Mother Brain et le terrifiant Ridley, tout en essayant de contenir la menace que représente la race des Metroids, ces organismes parfaits qui pourraient entrainer la destruction totale de toute forme de vie. Donc oui, pas vraiment une comédie quoi.

On espère donc que ce ne sont pas des paroles en l'air que Shankar va vraiment pouvoir mener son envie jusqu'au bout, parce que, encore une fois, Metroid , c'est le bien, jouez aux jeux (et à Super Metroid en particulier) et flippez vos races parce que, c'est bien connu, dans l'espace, personne ne vous entendra blaster.