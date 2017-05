Marvel dévoile le premier teaser de son autre série télé : The Gifted

Si Marvel prépare actuellement son renouvellement au cinéma avec le prochain Infinity War, il ne faudrait pas oublier qu'il fait de même à la télévision puisqu'on en est quand même à la quatrième série annoncée.

On a eu Legion il y a quelques mois, Cloak & Dagger, New Warriors et The Runaways sont en route et il nous en manquait encore une dont nous n'avions plus trop d'infos depuis quelques semaines, Gifted. Ou plutôt The Gifted, comme ça s'appelle maintenant. Produite par la Fox et inscrite dans l'univers des X-Men, The Gifted nous propose donc de suivre un couple et leurs deux enfants obligés de prendre la tangente lorsque les bambins se découvrent mutants. Fugitifs, ils rejoignent un réseau de résistance underground pour lutter contre le méchant gouvernement qui veut arrêter tous les êtres différents.

Le gros intérêt de la série se trouve dans son générique puisque The Gifted est co-produit par Bryan Singer lui-même, qui en a d'ailleurs réalisé le pilote, et avec Matt Nix (créateur de Burn Notice) en showrunner. Si la série n'est pas prévue pour une diffusion avant cet automne et que le tournage bat actuellement son plein, la Fox n'a pas pu résister à l'envie de nous proposer un petit teasing d'une vingtaine de secondes pour nous préparer à la première grosse bande-annonce qui arrivera normalement lundi prochain.

Pour le moment, difficile de se faire un avis sur ce qui nous attend mais ce qu'on en voit est plutôt joli, même si ça rappelle quand même pas mal Heroes. En espérant que cela soit bien meilleur au final.