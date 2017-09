Millenium : la remplaçante officielle de Rooney Mara a été choisie pour la suite

Claire Foy reprendra le rôle de Lisbeth Salander dans The Girl in the Spider's Web.

Un rêve s'envole définitivement : celui de voir Rooney Mara retrouver le beau rôle de Lisbeth Salander, qui lui a valu une nomination aux Oscars dans Millenium - Les hommes qui n’aimaient pas les femmes de David Fincher.

À la place, une rumeur se confirme : Claire Foy, star de la série The Crown diffusée sur Netflix, incarnera la célèbre héroïne dans The Girl in the Spider's Web, réalisé par Fede Alvarez.

Claire Foy dans The Crown

Le réalisateur de Don't Breathe - La Maison des ténèbres adaptera le quatrième volet des aventures de Mikael Blomkvist et Lisbeth Salander (traduit en Ce qui ne me tue pas en version française), écrit par David Lagercrantz - la trilogie est signée Stieg Larsson, décédé en 2004. Les deux héros y sont réunis autour d'une sombre histoire d'espions et cyber-criminels, avec une NSA et un gouvernement américain aux agissements plus que douteux.

En mars dernier, Fede Alvarez avait justifié ce changement de casting en expliquant que reprendre les acteurs choisis par David Fincher lui donnerait l'impression de ne faire que la moitié de son job.

Couronnée d'un Golden Globe pour sa performance en Elizabeth II dans The Crown, Claire Foy a vite été récupérée par Hollywood : elle vient de tourner Unsane, un mystérieux film d'horreur de Steven Soderbergh, et sera à l'affiche de First Man de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling. Le rôle de Lisbeth Salander est un gros pari pour l'actrice de 33 ans, qui passera après les superbes et très différentes interprétations de Noomi Rapace et Rooney Mara.

The Girl in the Spider's Web sortira en octobre 2018 aux Etats-Unis.

Claire Foy dans Le Dernier des templiers

Rooney Mara dans le film de Fincher

Noomi Rapace dans la première adaptation des romans