Après Kingsman, Matthew Vaughn fera-t-il la suite de Man of Steel ?

Si le DCU a commencé avec Superman et qu'il est censé être mort actuellement, on sait déjà qu'il aura droit à une nouvelle aventure solo dans quelques temps. Ce qui, en terme de suspense, est assez moyen il faut bien le reconnaitre.

Oui parce que bon, du coup, même ceux qui ne connaissent pas les comics (s'il en reste évidemment) se font spoiler la tronche sans le vouloir. Après un Batman V Superman qui se terminait de manière un peu dramatique pour notre héros, on sait donc déjà que Superman sera de retour dans Justice League puis qu'il aura droit à un Man of Steel 2. Ce qui veut dire qu'il est mort mais que ça ira bientôt mieux.

Si l'on est encore très loin de la sortie du film, on peut quand même commencer à sa poser la question de qui va le faire. Zack Snyder semble un peu hors du coup et, à moins d'un gros retournement de situation, on le voit mal rempiler pour un nouveau film DC après le calvaire que fut Justice League. Mais sait-on jamais. Une rumeur voulait que Matthew Vaughn, dont le Kingsman 2 sort très bientôt, soit en lice pour réaliser le film même si rien ni personne ne semblait le confirmer.

Sauf peut-être le réalisateur lui-même, qui vient quand même plus ou moins de dire qu'il avait été approché par DC au micro de HeyUGuys alors qu'on lui demandait s'il avait déjà une idée de la suite de sa carrière :

Matthew Vaughn sur le tournage de Kick-Ass

"Je prévois de faire un autre Kingsman. J'en ai écrit le traitement ainsi que quelques scènes.Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite parce que j'ai eu quelques discussions concernant Superman. J'adore Superman. Si on me demande de faire un Indiana Jones, un Star Wars ou la plupart des super-héros, le fanboy qui est en moi s'excite tout de suite."

Evidemment, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs, Man of Steel 2 a été uniquement annoncé pour le moment et n'a aucune date de production et n'apparait nulle part dans l'agenda de DC et Warner. Il n'empêche que la perspective d'un Matthew Vaughn aux commandes est on ne peut plus alléchante. A condition bien sûr qu'on le laisse un minimum exister.