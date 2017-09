Ad Astra : une date de sortie dévoilée pour le film de SF de James Gray porté par Brad Pitt

Après les déboires de production de Lost City of Z, tout a l'air de bien se dérouler concernant Ad Astra.

Il nous a transporté de nombreuses fois dans les rues sombres de Brooklyn à New York (de Little Odessa à The Immigrant) avant de nous embarquer en pleine Amazonie avec son incroyable Lost City of Z en mars dernier. Pour son prochain film, James Gray quittera cette fois la surface terrestre pour nous mener vers les étoiles avec Ad Astra.

Alors qu’il avait dû abandonner le rôle de Percy Fawcett pour Lost City of Z, Brad Pitt sera en revanche bien de la partie pour le film de science-fiction. Et il semblerait que tout se passe pour le mieux à cet instant. Une première date de sortie officielle a en effet été dévoilée par la 20th Century Fox : 11 janvier 2019.

James Gray et Joaquin Phoenix sur le tournage de The Immigrant.

De quoi nous donner une indication précise sur l'arrivée sur nos écrans de l’histoire de cet ingénieur autiste (Brad Pitt) qui part en voyage dans l’espace pour retrouver son père (Tommy Lee Jones) disparu 20 ans plus tôt lors d’une mission sur Neptune. Un drame SF décrit par le cinéaste comme un mix d’Apocalypse Now, 2001, l’odyssée de l’espace, Blade Runner et Metropolis, rien que ça.

Aux côtés des deux acteurs, on retrouvera notamment la talentueuse Ruth Negga (Loving, Preacher), Donald Sutherland ou Jamie Kennedy. James Gray s’est d’ailleurs entouré d’une jolie équipe avec la présence du chef opérateur Hoyte van Hoytema (Her, Interstellar), de la chef décoratrice Karen O’Hara (oscarisé pour Alice au pays des merveilles en 2011) ou de ses fidèles monteurs John Axelrad et Lee Haugen. Vivement !

The Lost City of Z, un des chefs-d'oeuvre de l'année 2017