Leatherface sort la tronçonneuse dans son ultime affiche

On devrait le découvrir très prochainement au PIFFF, Leatherface sort l’artillerie lourde avec son ultime affiche.

Le projet est risqué, ambitieux et donc forcément attendu. En effet, Julien Maury et Alexandre Bustillo ont mis en scène une origin story dédiée à l’un des plus célèbres meurtriers de l’histoire du 7ème art, le colosse à la tronçonneuse qui marqua des générations au fer rouge.

Intitulée logiquement Leatherface, cette intrigue qui nous plongera dans un Texas forcément poisseux et violent narrera comment un jeune garçon probablement perturbé est devenu un tueur autiste très porté sur le découpage.

C’est précisément le message asséné par ce poster, où nous découvrons de dos notre anti-héros viandard, tenant comme il peut la célèbre découpeuse de Massacre à la tronçonneuse, alors qu’il progresse en direction d’une baraque isolée dont on suppose que les occupants vont passer un sale quart d’heure.