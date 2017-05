Alien 3 : une vidéo exceptionnelle du tournage mouvementé refait surface !

Voici quelques images extrêmement rares du tournage d’Alien 3, qui nous rappellent le bon vieux temps des effets spéciaux à l’ancienne.

Traîné dans la boue par le public et la presse à sa sortie (comme un certain Alien : Covenant), le premier long-métrage de David Fincher s’est progressivement imposé comme une expérimentation passionnante et radicale au sein de l’univers porté à l’écran initialement par Ridley Scott.

David Fincher sur le tournage d'Alien 3

Suite à une conception extrêmement douloureuse, au cours de laquelle le réalisateur dut batailler continuellement avec le studio après avoir récupéré le projet dans des conditions orageuses, il ne demeure que très peu d’image de ce tournage conflictuel. On est donc ravis de découvrir un morceau de making-of qui a fait surface en ligne, où le metteur en scène effectue des tests avec la doublure animatronique de Lance Heriksen.

L’occasion de constater combien ce type d’effets survit bien aux années qui passent, notamment quand on compare ce personnage à l’Alien du métrage de Fincher, victime de traficotages et juxtapositions numériques pas toujours heureux.