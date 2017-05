Alerte à Malibu : une nouvelle bande-annonce sexy et mouillée

Alerte à Malibu, c'est bon, c'est beau, ça sent bon le sable chaud...

Alerte à la Malibu promet tout ce qu’on aime : The Rock, des bagarres, des boobs et des bonnes blagues bien bourrines. C’est pas nous qui le disons, c’est Dwayne Johnson lui-même. En clair, encore un plaisir coupable concocté par The Rock. Un délice qu’on dégustera avec toute la culpabilité qui s’empare de nous comme quand on s’empiffre d’un bon big mac. On l’avale avec plaisir mais on sait très bien qu’une fois le monstre englouti, un sentiment de culpabilité s’emparera de nous. On se sent sale d’avoir joui de ce plaisir éthiquement plus que douteux. Alerte à Malibu nous fera ressentir à coup sûr la même chose.

Pour rappel du pitch, qui tient sur un post : Mitch Buchannon (The Rock), sauveteur vétéran, est contraint de faire équipe avec le jeune sauveteur Matt Brody (Zac Efron) afin de sauver la plage d'un désastre environnemental… Voilà, il manquerait qu’il nous balance un petit message écolo et ion serait aux anges.

Un casting composé que de beaux gosses et de belles gosses avec entres autres : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Jon Bass et beaucoup d’autres superbes créatures…

Aujourd’hui on a la nouvelle bande-annonce et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous la dévoilons aujourd’hui :







Ouverture des plages annoncé le 21 juin 2017