Le remake de The Crow donne enfin de ses nouvelles

le remake de The Crow c'est un peu le film qu'on n'a pas envie de voir mais qui en a tellement bavé qu'on est quand même curieux de savoir ce que ça peut donner. Et apparemment, il bouge encore.

Cela fait quand même un bon paquet d'années que le remake du cultissime The Crow d'Alex Proyas est en chantier et qu'on ne voit rien venir. Après, ce n'est pas faute d'essayer mais il semblerait que la poisse colle aux ailes du corbeau. Tandis qu'on arrivait enfin à un status-quo plutôt alléchant l'an passé avec la signature de Jason Momoa pour incarner Eric Draven, voilà que le projet entier s'était pété la tronche lorsque le studio qui le produisait, Relativity Media, avait mis la clé sous la porte et remis en vente la franchise. Résultat, une grosse incertitude et quasiment plus de nouvelles depuis novembre dernier.

Il semblerait pourtant que le film soit toujours dans les cartons, si l'on en croit le réalisateur F. javier Guiterrez, un temps nommé à la mise en scène et maintenant producteur exécutif du projet qui s'est permis une petite mise à jour au micro du journal Forbes :

"En ce qui concerne The Crow, cela fait longtemps que je ne leur ai pas parlé donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils font à son sujet. Tout ce que je sais, c'est que je viens d'Europe, que je suis plutôt sombre et que je vais y aller à fond. Nous allons faire un film classé R. Si un seul film mérite cette classification, c'est bien The Crow.

C'est comme ça que je me suis assuré la participation de James O'Barr, le créateur du comics, parce que c'est toujours comme ça qu'il l'avait envisagé. Bien que je ne le mette plus en scène maintenant, c'est ce que j'avais expliqué aux producteurs de l'époque, qu'ils devaient lire et comprendre le comic et ne pas en faire un PG-13 parce que ça n'avait aucun sens.

Certains films sont pour un public jeune, je le comprends et on peut peut-être y arriver, mais ce film n'est pas pour eux, et l'orienter de cette manière, ne vous donnerait qu'un fantôme de ce que The Crow peut être."

Des paroles rassurantes ceci dit, qui montrent bien que le film est toujours envisagé même s'il n'y a pas de mouvement significatif prouvant sa mise en chantier prochaine. Mais le film a été repris en main par trois sociétés de production différentes, Davis Films, Highland Film Group et Electric Shadow, et comme son budget a été estimé à 40 millions de dollars, on peut donc espérer que la situation se débloque très prochainement. Reste maintenant à savoir si Momoa sera toujours à bord ou non.