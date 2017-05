Les Gardiens de la Galaxie 3 : ce que le réalisateur James Gunn promet

Quand James Gunn tease son prochain Gardiens 3...

Alors que Les Gardiens de la Galaxie 2 n’en finit plus de péter tous les records, James Gunn est déjà dans l’écriture du prochain volet des chevaliers protecteurs intergalactiques. Le réalisateur a même commencé à discuter de l’histoire avec Chris Pratt et Zoe Saldana. On apprend même que l’américain avait même commencé le script dès le week-end de la sortie mondiale du film.

Il insiste même sur le fait que le prochain conclura la trilogie la plus fun de chez Marvel.

« La plupart des évènements passés dans le MCU depuis dix ans a conduit à Avengers : Infinity War. Les Gardiens 3 se déroulera bien après ça et terminera la saga. Le troisième volet aidera à introduire les anciens et nouveaux personnages de Marvel pour les dix prochaines années. Je travaillerais avec Kevin Feige et le reste de l’équipe pour imaginer quelle direction prendre pour les prochaines histoires. On va travailler en symbiose pour faire en sorte que le MCU garde son authenticité et ce qui fait son charme. Je vous le promet, je ferais tout avec amour et respect pour les personnages ».

On peut s’y attendre, les Gardiens troisième du nom n’aura pas la même équipe que celle que nous connaissons actuellement sur grand écran. On a le temps de voir venir puisque les prochaines aventures de Starl-Lord and co n'arriveront pas avant 2020. Déjà voir ce donne cette famille recomposée contre Thanos le 25 avril 2018.