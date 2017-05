Les Gardiens de la Galaxie 2 s'attend à tout péter au box-office international...

Très attendu par le public et plutôt bien reçu par la critique, Les Gardiens de la Galaxie 2 pourrait bien réussir un démarrage exceptionnel au box-office.

Il faut dire que la bande à James Gunn s’est imposée dès sa première aventure comme la franchise la plus populaire et sympathique de l’écurie Marvel, du coup, forcément, on attendait de pied ferme la suite de l’épopée rigolarde (et on en a dit beaucoup de bien ICI). Et d’après la plupart des analystes économiques américains, on était loin d’être seuls à baver d’impatience, puisque le blockbuster devrait réussir un premier week-end international spectaculaire.

Sorti depuis quelques jours sur divers territoires, dont la France, Les Gardiens de la Galaxie 2 a déjà amassé 100 millions de dollars de recettes à l’international, et pourrait coaguler jusqu’à 150 millions supplémentaires sur le seul sol américain dès ce week-end.

Soit un total de 250 millions de dollars pour sa semaine inaugurale, ce qui en ferait un des plus solides démarrages Marvel, et un énorme succès supplémentaire pour Disney, une poignée de semaines seulement après La Belle et la Bête.