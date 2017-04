Cannes 2017 : Roman Polanski, The Square... la sélection est enfin complète

La 70e édition du Festival de Cannes commence dans moins de trois semaines, il était temps de boucler la sélection officielle, c'est chose faite.

Lors de l’annonce de la sélection officielle le 13 avril dernier, Thierry Frémaux avait prévenu : “il y aura sans doute des ajouts de dernière minute”. Ainsi ce sont neuf films supplémentaires qui se seront diffusés du 17 au 28 mai prochain lors du Festival de Cannes.

Un seul long-métrage a été ajouté en compétition et pourra prétendre à la Palme d’Or. Il s’agit de The Square de Ruben Östlund (Snow Therapy), un film expérimental sur une exposition ambitieuse porté par Dominic West et Elizabeth Moss dont on parlait ici. Un film à surveiller de près puisque la plupart des prétendants ajoutés in-extremis sont repartis avec un prix : on pense à Tree of Life, Entre les murs, Chronic ou plus récemment Le Client d’Asghar Farhadi.

Le Client a reçu le prix d'interprétation masculine et du meilleur scénario en 2016

Quatre ans après La Vénus à la fourrure, le réalisateur franco-polonais sera lui aussi de retour sur la Croisette mais en hors-compétition. Il présentera D’après une histoire vraie, adapté du roman de Delphine de Vigan, avec Emmanuelle Seigner et Eva Green.

Le Sommet de l’argentin Santiago Mitre et Walking Past the Future du chinois Li Ruijun intègrent, eux, la section Un Certain Regard. Enfin cinq autres films sont ajoutés en séances spéciales et dans le programme dédié au 70e anniversaire du festival :

Le vénérable W de Barbet Schroeder

Carré 35 d’Eric Caravaca

Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Duvord

Nos années folles d’André Téchiné

Djam de Tony Gatlif

La Vénus à la Fourrure (2013)