Justice League se montre un peu plus dans trois nouveaux extraits

C'est donc dans une semaine que nous saurons enfin ce que vaut ce Justice League. Et après tous les problèmes qu'il a rencontré pour exister, on espère qu'on ne sera pas déçus.

Il est difficile de croire encore maintenant qu'à partir du 15 novembre prochain, Justice League sera dans la nature et fera sa vie. Nous avons tellement l'habitude d'écrire à son sujet, sur ses promesses, ses problèmes, ses rumeurs, que ça va quand même un peu nous manquer. Et puis, on va devoir se trouver un autre sujet de prédilection même si de ce côté-là, on ne s'inquiète pas trop, il y a largement de quoi faire.

Par contre, ce qui nous étonne toujours autant, c'est qu'à une semaine de la sortie du film, Warner et DC ne mettent pas plus que ça le paquet question promotion. On pouvait en effet s'attendre à ce que les studios redoublent de moyen pour vendre leur film et gommer sa production chaotique de la mémoire du spectateur-consommateur afin de regagner sa confiance. Alors oui, les petits teasers c'est sympa, et tout, mais comparé à ceux de la maison d'en face, c'est un peu léger.

C'est peut-être pour cela que Justice League vient carrément de nous balancer plusieurs extraits du film, via le site Joblo, pour nous permettre de découvrir en avant-première quelques scènes-clé du film. Alors, on vous prévient tout de suite, si vous voulez vous garder la surprise, passez votre chemin parce que l'on peut considérer cela comme des petits SPOILERS, même si aucun élément important de l'intrigue ne semble révélé dans ces vidéos. Nous avons quand même droit à l'apparition de Steppenwolf dans une grosse scène d'action, la rencontre entre la Ligue et le commissaire Gordon (avec la musique du Batman de Tim Burton) et enfin une tentative de hold-up qui foire bien comme il faut parce que Wonder Woman s'en mêle.

C'est maigre, cela n'est jamais qu'une courte extension de moments vus dans les différentes bandes-annonces et certains diront que c'est déjà bien suffisant. C'est vrai quoi, on n'est pas là pour voir tout le film avant qu'il ne sorte en salles. Non mais oh.