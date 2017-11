Après Weinstein et Spacey, Brett Ratner et Dustin Hoffman au centre de nouvelles accusations

L'automne, c'est l'ouverture de la chasse, et on peut dire qu'elle a commencé sur les chapeaux de roues cette année. Et apparemment, c'est loin d'être terminé.

Alors que nous sommes encore toujours sous le choc de ce qui se produit depuis un mois, les accusations d'harcèlement sexuel et de viols se multiplient contre des figures jadis respectées d'Hollywood, au point de mettre un sacré bordel dans les couloirs de l'industrie. En effet, après Harvey Weinstein, James Toback et très récemment Kevin Spacey, ce sont donc deux nouvelles personnalités du cinéma qui se retrouvent en ligne de mire.

Brett Ratner

Et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit du réalisateur Brett Ratner et du comédien Dustin Hoffman. Bien que ce qui leur soit reproché diffère. Commençons par Ratner, le cas le plus lourd de ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est donc le Los Angeles Times qui a révélé mercredi dernier que la comédienne Natasha Henstridge (La Mutante) aurait été forcée par le réalisateur à lui pratiquer une fellation dans les années 90, lorsqu'elle était une toute jeune top-model :

"Il m'a maitrisé et m'a forcé physiquement. A un moment donné, j'ai abandonné et il a fait son truc."

Natasha Henstridge

Une accusation particulièrement grave à laquelle s'ajoute le témoignage d'Olivia Munn, qui accuse le réalisateur de Rush Hour de s'être masturbé devant elle sur le tournage de son film Coup d'éclat en 2004, tandis que l'on avait demandé à la comédienne d'aller lui apporter de la nourriture :

"Il s'est approché, avec son gros ventre dehors, sans pantalon, avec un cocktail de crevettes dans une main et se masturbant furieusement de l'autre. Avant même que j'ai pu m'enfuir, il a éjaculé."

Comme souvent, Olivia Munn a consulté un avocat qui lui a déconseillé d'en parler sous peine de mettre sa jeune carrière en péril. Pour sa part, Brett Ratner nie évidemment ces accusations publiques, laissant son avocat parler pour lui.

Olivia Munn

"Je représente Mr Ratner depuis 20 ans et aucune femme n'a jamais porté plainte contre lui en ce qui concerne le moindre harcèlement sexuel. D'autant plus qu'aucune femme n'a jamais demandé ou perçu d'argent en compensation de mon client."

Que ce soit vrai ou faux, l'annonce a déjà des répercussions sur la carrière du réalisateur, qui a vu son nouveau film se faire mettre rapidement en pause... un biopic sur Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy.

Dustin Hoffman

Concernant Dustin Hoffman, c'est quand même moins grave en termes d'accusation en comparaison puisque le comédien se voit mis sur le grill par l'auteure Anna Graham Hunter qui l'accuse de harcèlement sexuel commis en 1985 alors qu'elle avait 17 ans. Elle l'accuse notamment de pas mal de mains aux fesses non désirées et d'un langage imagé qui ne laisserait que peu d'hésitation sur les intentions du bonhomme. Contacté par le Hollywood Reporter, Dustin Hoffman s'est immédiatement excusé à plates coutures :

"J'ai le plus grand respect pour les femmes. Je suis dévasté à l'idée que j'ai pu faire quelque chose qui l'a mis dans une situation inconfortable. Je suis désolé. Ce n'est pas représentatif de ce que je suis."

Pas sûr que cela suffise pour étouffer une nouvelle facette de ce gros scandale.