Quand Heath Ledger s'infligeait le martyr sur le plateau de The Dark Knight

Quand Heath Ledger se la jouait SM

Intense, épique, profond, The Dark Knight de Christopher Nolan est considéré comme beaucoup comme le meilleur film de superhéros de l’histoire du 7e art. Rapportant plus d’un milliard de dollars lors de sa sortie, le cinéaste anglais avait l’audace de confirmer son parti-pris artistique sur le chevalier noir après la surprise qu’avait été Batman Begins. Grand acteur de la réussite du long, le regrétté Heath Ledger avait marqué les esprits par son interprétation névrotique et possédée dans la peau du clown du crime.

Totalement habité par le rôle, son Némésis Christian Bale revient sur la fameuse scène musclée de l’interrogatoire où l’australien souhaitait que l’anglais ne lésine pas sur les coups :

« Comme vous voyez dans le film, Batman commence à frapper le Joker et réalise que ce n’est pas un ennemi ordinaire. Plus il le frappe, plus il adore ça. Heath avait alors un comportement assez similaire sur le plateau. Je lui disait ‘tu sais je n’ai pas besoin de réellement te frapper. L’illusion sera la même si je ne te cogne pas.’ Et il me répondait ‘Non, vas-y, fais-le'. Il se giflait, il y avait des murs carrelés à l'intérieur qui ont été fissurés et bosselés à cause de lui qui se jetait de lui-même contre les murs. Son investissement était total »

Baleman confie aussi que Heath Ledger voulait réellement recevoir des coups afin de vraiment connaître la douleur que ressent le Joker. Heath souhaitait cristalliser ses moment là.

Et on attend toujours la sortie française du documentaire sur l’hexagone I Am Heath Ledger.