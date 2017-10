Scandale Weinstein : Woody Allen est un peu tristoune et redoute une chasse aux sorcières

Une semaine après les révélations sur Harvey Weinstein, qui ont provoqué un véritable séisme des deux côtés de l’Atlantique, et certaines réactions laissent pantois.

Après une avalanche d’agressions allant du harcèlent, l’agression sexuelle jusqu’au viol, l’affaire Harvey Weinstein est rapidement devenue emblématique d’un système – qui va bien au-delà du cinéma – où la domination masculine tolère, ignore, voire encourage les comportements délictueux à l’encontre des femmes.

Dans ce contexte, au sein des déclarations d’innombrables artistes et anonymes faisant part de leur sidération et/ou de leur colère, les propos de quelques uns, restés longtemps silencieux (Quentin Tarantino) ou pris en flagrant délit de mensonge (Ben Affleck) ont logiquement choqué.

Harvey Weinstein

Il en va de même pour Woody Allen, dont le positionnement était d’autant plus scruté que c’est notamment son fils Ronan Farrow qui a contribué au dévoilement du scandale via son enquête publiée dans le New Yorker. Or, Farrow est un des principaux accusateurs de Woody Allen, sur lequel ont pesé de forts soupçons d’abus sexuel sur la personne de sa fille adoptive, Dylan Farrow.

C’est dans ce contexte explosif que le réalisateur s’est exprimé au micro de la BBC.

Woody Allen, tentant de raisonner une probable sorcière

« Toute cette histoire autour de Harvey Weinstein est très triste pour tous ceux qui sont impliqués. C’est tragique pour les pauvres femmes qui sont touchées, triste pour Harvey que son existence soit si chaotique. Il n’y a pas de gagnants dans cette affaire, c’est juste très, très triste et tragique pour les pauvres femmes qui ont dû subir cela. »

Au-delà de l’empathie dont il fait preuve envers Harvey Weinstein, que chacun est libre de partager ou non et qui n’est pas en tant que telle répréhensible, c’est bien la suite de la déclaration de Woody Allen qui interroge et laisse un goût amer dans la bouche.

« Mais il ne faudrait pas que tout cela mène à une atmosphère de chasse aux sorcières, à la Salem, où tout type qui fait un clin d’œil à une femme au bureau devra appeler un avocat pour préparer sa défense. Ce ne serait pas non plus une bonne chose. »