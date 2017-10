Jurassic World 2 : une nouvelle affiche pleine de dinos pour Fallen Kingdom

Comme son nom l’indique, la Brand Licensing Expo de Londres est plus un salon consacré aux modes de communication des marques qu’au cinéma. Mais il est toujours le lieu de sympathiques fuites.

Et c’est aujourd’hui le cas de Jurassic World 2 : Fallen Kingdom qui y a dévoilé un premier poster, qui devrait exciter les fans. En effet, après le succès mondial phénoménal du reboot opéré par Colin Trevorrow, sa suite doit faire face à plusieurs défis. Satisfaire une nouvelle génération de spectateurs en premier lieu, mais aussi ramener dans le giron de la saga ceux qui n’y ont pas retrouvé leurs petits.

Ravages de la génétique

On se souvient en effet que pour beaucoup d’amateurs des Jurassic Park imaginés par Steven Spielberg, Jurassic World a eu des airs de négation totale de l’ADN de la saga. Renonçant aux animatroniques, aux frissons et ajoutant un monstre génétiquement modifié qui n’avait plus grand-chose à voir avec les dinosaures originels, le blockbuster s’éloignait beaucoup de ses racines pour lorgner du côté du divertissement aseptisé contemporain.

Le choix de Juan Antonio Bayona pour mettre en scène, qui compte parmi les plus brillants héritiers de Spielberg, a donc paru une orientation intéressante, d’autant plus que le réalisateur a crié haut et fort son amour de la saga. Un amour qui se sent déjà sur cette affiche, qui fait le choix de mettre en avant une composition qui rappelle effectivement qui sont les véritables stars du premier opus : le tyrannosaure et le vélociraptor.

Il faudra patienter jusqu’à l’été 2018 pour découvrir si ces vilaines bêtes auront l’occasion de boulotter Chris Pratt.