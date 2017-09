Alien Covenant : que contient le Blu-Ray du film et ses nombreuses scènes coupées ?

Si Alien : Covenant a divisé (c’est le moins que l’on puisse dire) il a charmé pas mal de membres de la rédaction. On était du coup particulièrement impatients de voir ce que nous réservait l’édition Blu-Ray du film.

Slasher mâtiné de mythe de Frankenstein, particulièrement remonté contre la superstition et le fait religieux, cette suite retorse de Prometheus bénéficie ici d’un écrin technique irréprochable, qui permet de profiter pleinement des espaces inquiétants ou confinés agencés par Ridley Scott.

Pour plus de détails sur le film lui-même, nous vous recommandons de passer par notre CRITIQUE, tandis que nous allons détailler ci-après les principaux bonus de la présente édition.

SCENES COUPEES

Elles ne devraient pas transformer radicalement votre vision du film, néanmoins elles proposent plusieurs ajouts intéressants, ainsi qu’une poignée de perceptions alternatives qui enrichiront le visionnage de ceux qui ont apprécié le film (inutile de vous cacher, vous êtes en territoire ami).

Les plus intéressantes concernent sans surprise Walter. Qu’on le découvre échangeant avec Mother et se livrant à un petit duel rhétorique entre I.A. ou qu’il discute avec Katherine Waterston, son personnage gagne en nuances. Ainsi, on découvre que son empathie pour Daniels va au-delà de ce que prévoit sa programmation. L’idée de David, selon laquelle il ressent bien une sorte d’amour pour elle s’en trouve clairement renforcée, tout comme les enjeux entre les personnages. On regrette notamment que deux de ces scènes (un cadeau inattendu et les funérailles du capitaine) ne soient pas dans le montage final, qu’elles n’auraient pas alourdi outre-mesure.

C'est sur la figure de l'androïde que se cristallisent les scènes coupées

James Franco a pour sa part droit à un flash-back dispensable, qui rompt le sentiment d’isolement inhérent au vaisseau. Les quelques plans supplémentaires que nous glanons lors des premières contaminations n’apportent rien de particulier.

En revanche, la brève séquence au cours de laquelle les survivants découvrent dans les ruines de la cité des Ingénieurs des nuées de vaisseaux à l’abandon, au-delà de sa grande beauté, permet de comprendre que David n’a jamais eu l’intention de quitter la planète, préférant attendre la venue d’humains qui lui serviront de matériel génétique.

La mort de Rosenthal se voit agrémentée d’une courte prière, qui renforce encore le discours athéiste et agressif de Scott vis-à-vis de la foi et du religieux, renforçant au passage la dynamique du film. On note au passage l’ajout d’une très brève séquence où David invite Oram à s’enduire le nez d’une substance parfumée avant de découvrir les œufs. La ressemblance avec un bénitier est frappante, et nourrit encore l’idée que David nourrit l’ambition de subvertir la logique religieuse humaine pour lui substituer un culte d’un ordre nouveau.

Un des croquis que le film attribue à David

FEATURETTES

Ce sera l’occasion pour ceux qui le souhaitent de redécouvrir le Last Supper, mis en scène par le fils de Ridley Scott et censé introduire les personnages avant la sortie du film. Son intérêt est le même qu’avant la découverte de Covenant : à peu près nul.

En revanche, les fans se réjouiront de la vidéo au cours de laquelle Michael Fassbender explique la démarche de David au cours d’une scénette en vision subjective, à la manière d’un journal de bord vidéo de laborantin. Tout d’abord, ce bonus aura le mérite pour ceux qui chercheraient quelques explications de mieux comprendre la démarche de David et le raisonnement qu’il a suivi.

Le résultat de l'amour tordu voué au Professeur Shaw par David

Mais surtout, elle nous donne l’occasion de nous appesantir un peu sur le boulot de la direction artistique, en nous offrant une multitude d’images inédites des cobayes de l’androïde et de ses expérimentations, ou croquis. Du caviar pour tout addicte à la saga, ou amateur des créations de feu H.R. Giger.

Enfin, les dévots de la mythologie Prometheus pourront revoir à l'infini le flash-back (sacrément impressionnant) où David débarque sur la planète des Ingénieurs. l'occasion de retrouver quantité d'infimes mais excitants détails, sur lesquels revient Scott dans le commentaire audio.

COMMENTAIRE AUDIO

Le commentaire audio de Ridley Scott est très inégal, mais passionnant par endroits. Il reste parfois longuement silencieux et se contente la plupart du temps de décrire l’action qui se déroule sous nos yeux. Mais, comme pour mieux confirmer que le cœur d’Alien : Covenant est David, ce créateur torturé qui s’échine à trouver la clef de voûte de sa propre création, dès que Michael Fassbender apparaît, le cinéaste devient plus disert et par endroits passionnant.

On ne sait pas trop si Ridley donne un conseil à Katherine Waterston ou la menace de s'en prendre une

Il aborde ainsi les différentes couches de personnalité de son héros négatif, les challenges de son écriture, de son interprétation, mais aussi comment il a envisagé de le filmer. La scène de la flute, souvent moquée, est ici disséquée à la perfection et permettra peut-être à certains de voir en quoi son sous-texte homo-érotique sert effectivement la logique interne du film et la dynamique de ses personnages.

Globalement, on aura aussi droit à quelques remarques du cinéaste sur les effets spéciaux, notamment les passages où la doublure physique du Xénomorphe a été remplacée en post-production par un avatar numérique. L’occasion de vérifier également la misantropie inhérente au cinéma de Scott, comme en témoigne l’intérêt tout relatif qu’il porte aux protagonistes vouées à mourir sous les coups de David et ses créations.

Scott à l'oeuvre

Le commentaire audio ne révolutionnera peut-être pas votre vision du film, mais il permet de battre en brèche les accusations ridicules de je-m’en-foutisme qui ont sifflé au moment de la sortie d’Alien Covenant.

Au final, cette édition s’avère suffisamment solide et riche pour prolonger le plaisir de ceux qui auront vu (comme nous) dans Alien : Covenant une proposition inattendue, à la noirceur et à la dynamique fondamentalement différents du reste de la saga, mais à laquelle l’influence revendiquée du romantisme allemand fournit souvent des fulgurances sidérantes.