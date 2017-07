Spider-Man Homecoming : les méchants, le costume, les clins d'œil... tous les secrets du film

Spider-Man est de retour au cinéma dans Spider-Man : Homecoming. Ecran Large vous dresse la liste des clins d’oeils et références du film.

Après la trilogie très populaire de Sam Raimi et les deux films de Marc Webb avec Andrew Garfield, l'homme-araignée est de retour, encore. Cette fois-ci sous les traits de Tom Holland dans Spider-Man Homecoming de Jon Watts, en salles depuis 12 juillet. Il y est accompagné de Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr) et fait face à Adrian Toomes / Le Vautour (Michael Keaton).

C’est une tradition dans les films de super-héros : on titille le fan en lui glissant des références, un peu comme si on lui donnait discrètement un coup de coude pour lui glisser une bonne blague. Spider-Man : Homecoming ne fait pas exception à la règle.

ATTENTION SPOILERS !

LE THEME DE SPIDER-MAN

Un thème immortel, bien connu des spectateurs qui ont grandi dans les années 1970/80, qui sert de générique au dessin animé Spider-Man. Il en existe d’ailleurs deux versions, une en VO et l’autre en VF.

Ce thème est bien présent sous forme de clin d’oeil musical au début du film : de quoi faire sourire toute une génération d’enfants qui ont rêvé d’entoiler les méchants comme leur héros. A noter qu’il y avait déjà eu un clin d’oeil à ce générique dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, avec l'inénarrable violoniste de rue.

DAMAGE CONTROL

Dans le film, Damage Control est le nom de la structure créée par Tony Stark pour récupérer les artefacts extra-terrestres. Dans les comics, Damage Control est une société qui passe derrière les super-héros pour réparer tout ce qu’ils ont cassé lors de leur énième baston (contre le vilain du jour mais aussi entre eux). Elle est dirigée par Anne Marie Hoag, comme dans le film (où elle est jouée par Tyne Daly), mais il ne s’agit pas d’une structure gouvernementale sur le papier.

Petit détail amusant : Damage Control version comics est une co-propriété de Tony Stark et Wilson Fisk, alias le Caid (qui oeuvre dans le MCU comme kiné soignant les torticolis avec des portières de voiture, dans la série Netflix Daredevil)

Damage Control se met au boulot

LE SHOCKER

Dans Spider-Man : Homecoming, deux personnages utilisent une sorte de gantelet d’une grande puissance qui fait d’eux le Shocker. Il s’agit de Herman Schultz (Bokeem Woodbine) et Jackson Brice (Logan Marshall-Green), qui sont justement les deux incarnations du Shocker dans les comics.

Comme dans le film, l’un des deux est décédé mais des mains du Super Bouffon. On notera que la tenue adoptée dans le film fait écho au si discret costume du super-vilain dans les comics.

Jaune devant marron derrière ?

Logan Marshall-Green est l'un des Shockers de Homecoming

LE BRICOLEUR

Un des complices de Toomes se nomme Phineas Mason (Michael Chernus), et est le plus souvent montré en train de bricoler des armes à partir de la technologie extra-terrestre retrouvée dans les décombres de New York.

Un petit génie nommé Phineas Mason, voilà de quoi allumer une lumière dans la tête de tout lecteur de comics Marvel : il s’agit en effet du Bricoleur, fournisseur d’équipements high tech à la communauté des super-vilains de l’univers Marvel.

Le Bricoleur en plein travail

Michael Keaton et Michael Chernus, le bricoleur de Homecoming

LE SCORPION

A plusieurs reprises dans Spider-Man : Homecoming, on entend parler d'un certain Mac Gargan (Michael Mando), qui souhaite récupérer du matériel high tech pour faire des choses pas jolies et semble décidément bien menaçant. Et histoire d’être bien sûr que le public a compris de qui il s’agit, le personnage arbore un tatouage de scorpion dans le cou.

Il s’agit en effet bel et bien du Scorpion, vieil ennemi de Spider-Man dans les comics. Dans sa version classique, Mac Gargan est un privé engagé par Jameson, qui le soumet à des expériences qui font de lui le Scorpion. Pour la petite histoire, Mac Gargan a également été Venom pendant un moment.

Ca s'appelle être vert de rage

L’ARAIGNEE

En discutant avec son copain Ned (Jacob Batalon), Peter évoque une araignée qui l’a mordu. Il est évident qu’il s’agit d’une référence à ses origines qui sont bien connues, à savoir une araignée radioactive (dans les comics) ou transgénique (dans les films) qui le mord et lui donne ainsi ses pouvoirs. Comme il a été décidé de ne pas revenir une énième fois sur les origines du héros, on se contentera donc de ce clin d’oeil.

Classique, vu et revu !

LE COSTUME DE SECOURS

Quand Peter doit rendre sa tenue high tech à Tony Stark, il doit reprendre son vieux costume de justicier des rues qu’il portait avant de croiser le chemin d’Iron Man.

Un costume...artisanal

Cette tenue, faite de bric et de broc, fait penser au costume de Scarlet Spider. Ce dernier était un clone de Spider-Man appelé Ben Reilly, qui a même tenu le rôle de Spider-Man quand Peter - persuadé d’être lui même le clone - avait décidé de raccrocher ses toiles.

Un léger air de famille avec le costume du MCU

LE RÔDEUR

Dans le film, Spider-Man sauve un certain Aaron Davis (Donald Glover) en proposant de se faire tirer dessus à sa place. Davis lui donnera d’ailleurs un coup de main par la suite pour son enquête sur les armes de Toomes. Aaron Davis est connu dans l’univers Ultimate comme étant le Rôdeur (Prowler en VO) mais surtout comme l’oncle d’un certain Miles Morales.

Miles et son tonton

Miles Morales est le second Spider-Man de l’univers Ultimate, prenant la place de Peter Parker à la mort de ce dernier (refrain connu : il va mieux depuis). A la disparition de l’univers Ultimate, Miles a intégré l’univers Marvel actuel et est donc l'un des trois Spider-Men en activité (Peter Parker et Miguel O’Hara - le Spider-Man de 2099 - étant les deux autres).

Miles Morales en action !

On peut raisonnablement penser que l’introduction de Aaron Davis, qui mentionne d’ailleurs son neveu, n’a rien d’innocent et qu’il s’agit des premisces de l’arrivée de Miles Morales (très réclamé par le public) dans le MCU. Seul hic : pour que Miles devienne Spider-Man, Peter doit a priori mourir !

Donald Glover apparaît dans un second rôle lourd de sens

MARY JANE

Mary Jane Watson, personnage féminin important s’il en est de la vie de Spider-Man, est à première vue absente du film. Mais on peut tout de même trouver des clins d’oeil à la rouquine préférée de Peter Parker.

Tout d’abord, avec une banderole qui présente l’équipe sportive du lycée : les Tigres (Tigers en VO). Justement, il se trouve que “Tiger” est le petit surnom que donne Mary Jane à Peter dans les comics, ne serait-ce que lors de leur première rencontre avec le mémorable “Face it Tiger, you just hit the jackpot !”.

Ramasse ta mâchoire Peter !

Mais Mary Jane est évoquée de façon nettement moins subtile à la fin du film, lorsque la taciturne Michele (jouée par Zendaya) demande qu’on l’appelle MJ, comme Mary Jane donc. Il a été déjà été dit que Michele n’est pas “la” Mary Jane de Spider-Man, mais rien n’est immuable dans le MCU…

En tout cas il est assez amusant d’avoir choisi d’associer une référence à Mary Jane, qui est le modèle type de la party girl toujours en train de faire la fête, à une lycéenne introvertie et boudeuse.

Qui touchera le jackpot avec Michele ?

LE BAISER DE SPIDER-MAN

C’est une scène emblématique du premier film Spider-Man de Sam Raimi : Spider-Man et Mary Jane qui s’embrassent sous la pluie, le premier étant accroché à son fil de toile la tête en bas. D’ailleurs, Mary Jane elle-même fera une référence au caractère particulier de cette scène en reprochant à son petit ami d’avoir fait la même chose avec Gwen Stacy.

Un baiser légendaire

Dans Spider-Man : Homecoming, Peter n’a d’yeux que pour la jolie Liz (Laura Harrier) et s’en est même confié à Karen, l’IA de son costume. Une fois ses camarades sauvés de la chute de l’ascenseur, Peter est sur place, suspendu la tête en bas juste devant Liz et Karen lui suggère de l’embrasser maintenant. Vu leurs positions respectives, difficile de ne pas penser immédiatement à la scène du baiser de Spider-Man. Mais Peter se dégonfle et ne fait rien… d’un autre côté, il n’est peut être pas forcément avisé de suivre les conseils de séduction d’une IA programmée par Tony Stark !

Laura Harrier, dans Homecoming

LA CATASTROPHE DU FERRY

Spider-Man est un super-héros qui ne renonce jamais, faisant preuve d’un courage qui défie toute concurrence. Dans le Spider-Man 2 de Sam Raimi, notre Tisseur préféré s’efforce de ralentir une rame de métro lancée à pleine vitesse pour en sauver les occupants. Pour ce faire, il tisse des toiles de chaque côté de la voie et se retrouve pratiquement écartelé en les tenant.

Oh hisse !

Dans Spider-Man : Homecoming, un ferry se retrouve coupé en deux, et les deux moitiés s’écartent sous la pression de l’eau. Là aussi, notre jeune héros fait preuve d’un courage à toute épreuve en utilisant sa toile pour retenir les deux moitiés du navire. Cette scène fait inévitablement penser à la scène du métro chez Sam Raimi, même si ici il a fallu un léger coup de main d’Iron Man pour que le bateau ne sombre pas.

Araignée, ça rime avec écartelé

LA PILE DE GRAVATS

Enseveli sous une montagne de gravats, Spider-Man refuse de se laisser mourir et mobilise toute son énergie pour se dégager. Cette image est bien connue des lecteurs de longue date des aventures de Peter Parker, vu qu’il a fait la même chose dans l’épisode 33 de la série The Amazing Spider-Man (publié en France dans l’album Echec au Stratège). Une nouvelle preuve du courage insensé et de la volonté de fer de Peter Parker.

Sang et sueur mais toujours vainqueur !

LE COSTUME IRON SPIDER

Après sa mort et son retour à la vie (depuis le temps qu’on vous dit que la mort c’est une mauvaise grippe dans les comics), Spider-Man se voit offrir un costume high tech par Tony Stark. Ce costume, surnommé Iron Spider car il conserve les “couleurs” traditionnelles de Iron Man, à savoir rouge et or, est doté de nombreux gadgets. Mais il sera finalement rendu par Parker à son mentor lorsqu’il décide de changer de camp au cours de Civil War. Pour la petite histoire, le costume Iron Spider a ensuite équipé un trio de clones d’un super soldat au sein de l’Initiative, les Scarlet Spiders.

Iron Spider

Il est clair que le costume montré à la fin du film est une référence directe à la tenue Iron Spider, ne serait-ce que par son rendu visuel qui montre beaucoup de similitudes. Mais d’un autre côté, ne pourrait-on pas considérer que le costume high tech dont Peter est doté auparavant est déjà un clin d’oeil à Iron Spider ? Un costume créé par Tony Stark et bourré de gadgets, on pourrait y voir comme un sacré air de famille...

Un léger upgrade !

LA CONFERENCE DE PRESSE

A la fin de Spider-Man : Homecoming, Tony Stark organise une conférence de presse pour annoncer l’incorporation de Spider-Man dans son équipe d’Avengers. Sauf que Peter Parker décline l’invitation. Et tout en essayant de ne pas perdre la face, Tony Stark se retrouve dans une situation inédite pour lui : gérer quelqu’un qui lui a dit non (d’ailleurs a-t-il vraiment demandé la main de Pepper à la place ?).

Rejoindra ? Rejoindra pas ?

Cette conférence de presse fait écho à une autre annonce célèbre : celle où Spider-Man, sous l’impulsion de Tony Stark, s’est publiquement démasqué pour révéler son identité et ainsi affirmer son soutien à la loi d’enregistrement des surhumains qui est à l’origine du conflit au coeur de Civil War. Et vu ce qui s’est passé après, nul doute que le Peter version comics aurait vraiment préféré envoyer bouler Tony Stark comme son avatar cinématographique.

Une fausse bonne idée







LIZ ET LES MAUVAIS GARCONS

Dans Spider-Man : Homecoming, nous avons la surprise de voir que le papa de Liz n’est autre qu'Adrian Tomes alias le Vautour, le méchant du film. Ce qui donne lieu à des dialogues assez tendus entre ce dernier et Peter Parker, surtout quand il réalise que le cavalier de sa fille n’est autre que Spider-Man (on peut remercier Liz d’être un moulin à paroles…). Cela permet de profiter au passage du talent de Michael Keaton pour camper un beau-papa gangster particulièrement flippant.

T'es sûr de vouloir sortir avec sa fille ?

Cette situation fait écho aux comics, même si Liz Allan n’est pas la fille du Vautour version papier. Par contre un ennemi de Spider-Man nommé l’Homme de métal est le demi-frère de Liz version comics. Cette dernière joue décidément de malchance, vu qu’elle finira par épouser Harry Osborn, fils de Norman alias le Bouffon vert dont il a justement également assumé l’identité un moment.

Le demi-frère de Liz a le sang chaud







LA BATMOBILE DE SPIDER-MAN

Lors de la scène spectaculaire où Spider-Man parcourt la ville en Audi (petit placement produit au passage…), le jeune héros qui n’est pas un grand conducteur doit utiliser sa toile pour négocier un virage sous peine de finir dans le décor.

Cette scène ne peut que rappeler des souvenirs aux spectateurs du Batman de Tim Burton : lors de la poursuite infernale dans les rues de Gotham City, la Batmobile utilise elle-aussi un grappin pour négocier ses virages. Hasard ? Coïncidence ? Si on se rappelle que Batman était incarné par Michael Keaton qui joue justement le méchant de Spider-Man : Homecoming, on peut penser qu’il y a comme un clin d’oeil...

BETTY L’APPRENTIE JOURNALISTE

Dans Spider-Man : Homecoming, on voit régulièrement deux lycéens qui présentent le journal du lycée sur des écrans de télévision. Un spectateur attentif aura remarqué la présence d’une certaine Betty Brant (Angourie Rice), qui est donc une nouvelle version du premier amour de Peter Parker dans les comics.

A l’origine secrétaire de J Jonah Jameson, Betty deviendra reporter bien des années plus tard. Petit détail amusant : Betty se marie plus tard à Ned Leeds, qui n'est pas présent dans le film mais qui donne son prénom au copain de Peter Parker, lequel l'aide dans ses activités de Spider-Man.

Betty était interprétée par Elizabeth Banks dans les films de Sam Raimi, où elle tenait un rôle très secondaire.

Betty et Peter au début de leur romance

LE PRINCIPAL MORITA

Le nom de Morita n’est pas forcément inconnu des spectateurs des films Avengers :il s’agit d’un membre des fameux Howling Commandos, qui combattent aux côtés de Captain America dans son premier film en solo. Vu que le Principal Morita a dans son bureau du lycée une photo des Howling Commandos, difficile de ne pas se dire qu’il s’agit de son grand-père sur la photo. D'autant qu'ils sont tous les deux interprétés par le même acteur, Kenneth Choi.

Papi a fait la guerre !

LES FAUX AVENGERS

Les voyous déguisés en Avengers ne sont pas une invention des scénaristes du film. En effet, dans un épisode du comic book Ultimate Spider-Man (dont l’univers inspire beaucoup le film), le jeune super-héros affronte également des gangsters avec des masques à l’effigie des Avengers.

Ca fait vrai... ou pas !

TANTE MAY ET LE SECRET DE PETER

A la fin du film, tante May (Marisa Tomei) surprend Peter en costume de Spider-Man, mais sans son masque. Le film s’arrête là ("What the f...!") , mais il est clair que Peter va avoir beaucoup de mal à expliquer ça à sa tantine qui a oublié d’être idiote.

Tante May version MCU est...charmante !

Cela fait écho à la découverte du secret de Spider-Man par tante May dans les années 2000, sous la plume de J. Michael Straczinsky. Entrant à l’improviste chez son neveu, elle le trouve inanimé et en sang dans son costume de Spider-Man après un combat mémorable, et il doit donc passer aux aveux.

Surprise : alors qu’on nous serine depuis des années que tante May en mourrait si jamais elle apprenait la double identité de Peter (alors qu’elle a tout de même survécu à des fiançailles avec Docteur Octopus, a été crue morte mais en fait non, et autres joyeusetés du genre), elle finit par digérer la nouvelle (mais depuis elle l'a oubliée, comme tout le monde).

Difficile de nier !