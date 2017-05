Alien Covenant : 5 raisons de ne surtout pas manquer le cauchemar spatial de Ridley Scott

Alien : Covenant débarque dans les salles obscures, et il nous a tapé dans l’œil. On vous explique pourquoi.

Après être revenu sur les secrets de la saga Alien, sur l’histoire du Xénomorphe et vous avoir livré une première critique du nouveau Ridley Scott, nous vous proposons un condensé de ce qui nous excite le plus dans ce chapitre inédit de la franchise.

Voici donc les 5 raisons de ne surtout pas manquer Alien : Covenant.

UN BESTIAIRE REDOUTABLE

La saga Alien nous aura familiarisés avec les Xénomorphes inventés par HR Giger, tandis que Prometheus introduisait un concept d’hybridation qui en renversait totalement la symbolique, sans lui substituer véritablement de créature identifiée, même si on devinait bien sûr que la logique de cette nouvelle franchise devait nous amener chronologiquement aux portes du Huitième Passager.

Du coup, on se félicite de retrouver dans Covenant un bestiaire plus structuré, mais aussi plus agressif, probablement le plus violent jamais vu dans toute la saga. Entre les Neomorphs, immaculés mais redoutables, le déjà célèbre Spineburster, à l’éclosion aussi inventive qu’ultraviolente et un Xénomorphe inédit (mais présent dans les premiers dessins de Giger), il y a de quoi se faire plaisir !

DAVID IS BACK

Il était la meilleure idée de Prometheus. Le personnage de David, androïde trop humain, désireux de s’essayer lui-aussi à l’art de la création est véritablement le cœur de Covenant et sans doute des Alien à venir.

Figure de héros négatif devenue rarissime dans le paysage hollywoodien actuel, nous aurons ici droit à une double ration, puisque Michael Fassbender interprète David, mais aussi Walter, nouvelle version de l’être artificiel, auquel son aîné va faire découvrir bien des mystères…

L’occasion d’assister à une performance stupéfiante du comédien, qui mêle précision des intentions, gestuelle gracile et chirurgicale, à une inquiétante étrangeté que Ridley Scott met en scène avec un mélange d’ingéniosité et de précision souvent prodigieux.

NEO-SLASHER

Jusqu’à présent, Alien aura varié les tonalités en fonction de ses opus, du space opera torturé, voire expérimental, au film d’horreur classique, sans oublier le film de guerre.

On se croirait de retour à Crystal Lake !

Ici, Ridley Scott injecte une logique bien différente, puisqu’il s’inspire ouvertement de la structure des slashers (Halloween, Vendredi 13) et met en scène un groupe de personnages traqués – et massacrés – par une entité toute puissante, bien décidée à tous les réduire en charpie.

Par conséquent, le rythme se fait bien plus dynamique que dans Prometheus et ne nous laisse pratiquement aucun répit, le Paradis Perdu promis aux passagers du Covenant se muant rapidement en un piège mortel.

David, un sculpteur d'un nouveau genre.

BYE-BYE PROMETHEUS

Si on est loin de partager toutes les récriminations exprimées à l’encontre de Prometheus, le fait est qu’une partie du public en voulait beaucoup à Scott. Que ces derniers soient rassurés, si Alien : Covenant est clairement la suite des évènements dépeints en 2012, il n’a plus grand-chose à voir, et fait le choix de trancher radicalement avec ce dernier.

En devenant beaucoup plus terre à terre et en se concentrant sur une construction très resserrée, qui vise toujours l’impact maximum, le film évite les quelques incohérences, personnages totalement insipides, voire les sacrifices grotesques (Idris Elba, vous avez dit Idris Elba ?).

Déçu par Prometheus ? Détendez-vous, Scott joue ici une toute autre partition.

Le Neomorphe, imaginé pour Prometheus mais absent du film, fait son grand retour.

UN NOUVEAU MONDE

La force de Covenant provient de deux éléments fondamentaux. Tout d’abord, son rapport à l’art et à la création, qui dessine en creux un fascinant portrait du cinéaste et de son rapport au geste créateur.

Surtout, le long-métrage renverse la dynamique initiale de la série, portée par Ripley, pour se focaliser non pas sur l’opposition entre une femme et une entité Autre, symbolique d’une terreur maternelle, mais bien nous faire découvrir la vision d’un passionnant expérimentateur, figure Faustienne et voisine de Frankenstein.

Une orientation qui explique sans doute la puissance picturale du film, qui convoque aussi bien la science-fiction, l’horreur, que le romantisme allemand.