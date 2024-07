Alien : les fans de ces deux films de la saga devraient adorer la série Disney+, selon l’actrice principale

La série Alien de Disney+ s’inspirera de deux des meilleurs films de la saga, selon Sandra Yi Sencindiver.

Même si Ridley Scott regrette de ne pas avoir fait les suites d’Alien, ça n’a pas empêché la saga de rentrer dans l’Histoire du cinéma de science-fiction (et du cinéma tout court). Et d’ailleurs, c’était peut-être aussi bien que le monsieur n’ait pas eu trop les mains libres sur son univers. Après tout, le cinéaste a repris le monde des Xénomorphes avec Prometheus et Covenant, qui expliquaient l’origine des Aliens, deux films ayant largement divisé la communauté des fans.

On ne regrette donc pas trop que Ridley Scott ait confié les rênes du nouveau film à Fede Alvarez (surtout qu’on a vu 20 minutes d’Alien Romulus et que c’est très prometteur). Bien sûr, Scott est toujours producteur des extensions de la franchise, mais son rôle est moindre. On sait, par exemple, que la série Alien s’éloignera de Prometheus comme l’a révélé le showrunner Noah Hawley. Et justement, quand Sandra Yi Sencindiver, actrice principale de la série, annonce qu’elle ressemblera surtout à deux films de la saga qui ne divisent pas du tout la communauté, ça rassure.

Ah c’est pas Blade Runner ?

Les vrais O.G Aliens

Dans un entretien avec Variety, l’actrice a donné des nouvelles de ce très discret prequel à Alien, et on peut dire que celles-ci vont faire plaisir aux fans de la première heure de la saga :

« Je pense que les fans qui aiment les films n°1 [Alien de Ridley Scott] et n° 2 [Aliens de James Cameron] seront très satisfaits de l’univers et de la construction du monde dans cette réimagination. […] Il y a un grand nombre de personnes brillantes, un grand nombre d’acteurs très intéressants [qui sont] très investis et, bien sûr, Noah Hawley est tout simplement un brillant conteur d’histoires.«

« Les bras m’en tombent »

Peu de choses sont connues à propos de l’histoire de la série, selon certaines rumeurs, elle se concentrera sur l’arrivée du premier Xénomorphe sur Terre, 30 ans avant les évènements du premier Alien et mettra aussi en avant la société Weyland-Yutani Corporation tout en s’intéressant au sujet de l’Intelligence artificielle.

Au casting, on retrouvera entre autres Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh ​​Gourav et Samuel Blenkin. Le showrunner, Noah Hawley, est notamment connu pour son travail sur la série Fargo. La série est actuellement en production, et si aucune date de sortie n’a officiellement été dévoilée, elle ne devrait pas arriver avant 2025.