La série Alien sera très éloignée de Prometheuse, car le showrunner n’aime pas trop le film de Scott

Le showrunner de la prochaine série Alien a préféré s’inspirer des premiers films plutôt que de Prometheus, et c’est tant mieux.

Alien : Romulus fait sans conteste partie des films les plus importants du calendrier de l’année 2024. Via ses bandes-annonces et ses différentes images, le long-métrage de Fede Alvarez attise beaucoup la curiosité des fans de l’univers (et pas uniquement). Sa sortie le 14 août prochain est ainsi particulièrement attendue, d’autant plus que les derniers films de la saga, Prometheus et Alien Covenant, avaient énormément divisés.

Et alors qu’Alvarez a promis qu’Alien Romulus sera le mélange parfait de deux films de la saga culte, une autre production attire forcément l’attention des fans de la franchise. Il s’agit de la série Alien et son intrigue bien cynique, normalement prévue pour l’année prochaine. Son créateur est récemment revenu sur sa conception, et il a justement expliqué que la série ne suivra pas les mêmes rails que Prometheus, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Alien la série vs Prometheus

Le showrunner de la série Alien, Noah Hawley, a ainsi participé au podcast Crew Call d’Anthony D’Alessandro. Il y a évoqué les choix qu’il avait dû faire pour s’inspirer des autres longs-métrages, et a notamment pointé du doigt Prometheus en présentant sa propre connexion à la franchise Alien :

« Vous savez, j’ai vécu pendant 30 ans en croyant que ces créatures [les Xénomorphes] étaient le produit de millions d’années d’évolution, des organismes parfaits. Et puis, Prometheus est arrivé et a suggéré qu’elles étaient des armes biologiques qui avaient été créées 10 minutes avant, et je me suis dit que je ne voulais pas raconter cette version de l’histoire. Je veux raconter la version qui fait partie de mon ADN. »

Prometheus, une fumée sans feu ?

On comprend donc que Hawley n’est pas le plus grand fan de Prometheus, lui qui avait d’ailleurs déjà expliqué en début d’année à KCRW’s The Business qu’il préférait l’idée selon laquelle les Aliens étaient le fruit d’une évolution sur plusieurs millions d’années. Il a explicité ce choix en parlant de l’influence globale des premiers films de la saga :

« Je devais faire un choix, rétro-futurisme ou Prometheus ? Et j’ai choisi le rétro-futurisme, parce que quand je ferme les yeux et qu’on me dit Alien, je vois ce texte Ascii [un type de texte de code informatique] vert, j’entends ce son, je vois ce clavier avec ces étranges runes égyptiennes dessus. Je vois ces couloirs. C’est viscéral, et je pense que si je livre quelque chose de différent, les gens diront que j’ai mal fait mon travail. »

Michael Fassbender ou Gollum devant l’anneau

Les propos de Noah Hawley doivent donc sonner comme une super nouvelle pour les (nombreuses) personnes n’ayant pas aimé Prometheus. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de voir de quel bois sera vraiment faite la série Alien, puisqu’elle ne devrait pas être disponible avant l’année 2025.