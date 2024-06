Alien : la série a peut-être trouvé son titre et ça promet une intrigue bien cynique

On en sait plus sur la série Alien showrunnée par Noah Hawley et ça promet quelques idées amusantes.

Depuis la dernière bande-annonce d’Alien Romulus, la hype pour le prochain opus de la saga de science-fiction horrifique est au plus haut. Le film de Fede Alvarez est particulièrement attendu par les cinéastes et les fans de la franchise, et beaucoup voient déjà en lui le sauveur d’Alien.

En plus de Romulus, les fans savent qu’un autre nouveau venu est prévu avec la série Alien de Disney+. En effet, le créateur de la série Alien a annoncé qu’elle devrait durer plusieurs saisons, et il a aussi donner plusieurs précisions. Comme pour Alien Romulus, qui sera le mélange parfait de deux films de la saga, cette série s’inspirera des premiers épisodes cultes de la franchise, et son titre promet une exploration très cynique de l’univers.

Alien Neverland : Enter Xenomorph

Le showrunner de la série Alien, Noah Hawley (Fargo, Legion), a donc évoqué sa dernière création dans un épisode du podcast Crew Call d’Anthony d’Alessandro. Son titre de travail serait Alien : Neverland (qui sera peut-être aussi son titre officiel), tout en donnant des informations sur l’avancement de la production :

« De mon côté, j’ai bouclé la réalisation, et on va continuer à tourner jusqu’à mi-juillet […]. Pour une série avec autant d’effets visuels, ça devrait être terminé dans environ un an […]. »

Un titre provisoire particulièrement cynique donc pour cette série, ce qui n’a rien de spécialement surprenant de la part du créateur de la série Fargo. Par ailleurs, WorldofReel a également dévoilé un synopsis un peu plus détaillé sur ce qu’on peut attendre de l’intrigue :

« We’re off to Never-Neverland »

« Alien Neverland introduira des personnages sur Terre, 30 ans avant les événements du film Alien de Ridley Scott sorti en 1979. Les personnages sont pris dans un conflit avec l’essor des intelligences artificielles et la concurrence entre les développeurs et les utilisateurs. »

Ça promet de belles choses pour cette série Alien. La création de Noah Hawley devrait ainsi se dérouler plusieurs dizaines d’années avant le premier Alien, et se concentrera notamment sur l’arrivée du premier Xénomorphe sur la planète Terre. Niveau casting, elle mettra en vedette Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh ​​Gourav et Samuel Blenkin, et devrait donc arriver courant année 2025.