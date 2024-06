Alien Romulus : une bande-annonce qui explose des organes et promet du sang pour la saga culte

La nouvelle bande-annonce d’Alien : Romulus réalisé par Fede Alvarez promet du très lourd pour le retour des Xénormorphes.

Après la première bande-annonce sanglante d’Alien Romulus, on attendait assez impatiemment d’en voir un peu plus. Une nouvelle image du Xénomorphe prêt à tout dévorer dans Alien Romulus nous avait déjà mis l’eau à la bouche (pas qu’à nous d’ailleurs), tout comme la dernière image représentant l’héroïne d’Alien Romulus armée.

Et alors que Fede Alvarez nous a annoncé qu’Alien Romulus sera le mélange parfait de deux films de la saga, on va encore pouvoir en apprendre plus sur ce nouvel opus puisque sa deuxième bande-annonce a récemment été publiée pour notre plus grand plaisir.

Alien Romulus, plein de références et un peu de silence

« Dans l’espace, personne ne vous entendra… » Si inclure ce célèbre adage d’Alien montre que Fede Alvarez désire respecter au mieux l’héritage de la saga, le fait de volontairement zapper le dernier mot est évocateur (bien qu’on voit quelqu’un crier au même moment). En bref, on sera en terrain connu, mais attendez-vous à des surprises. Cette phrase n’est d’ailleurs pas la seule référence à la franchise qu’on peut retrouver dans cette bande-annonce, on pense évidemment au tout dernier plan rappelant une fameuse scène d’Alien 3.

Au-delà, on peut saluer le rythme de ce trailer, qui démarre doucement en présentant quelques personnages avant de nous embarquer dans l’horreur spatiale à coup d’aliens aquatiques, de Chestbusters (ouille pour la cage thoracique) et de grosses bébêtes baveuses. Petite mention également à l’utilisation intelligente du silence qui, au-delà de rappeler le froid de l’espace et de montrer que VRAIMENT personne ne peut vous entendre crier, décrit déjà comment Alvarez devrait s’approprier la mythologie Alien pour s’en servir de la meilleure des manières.

Qu’il y a-t-il au bout de ce couloir ? Que des bonnes choses, assurément.

Comme certaines premières images nous l’avaient présenté, on comprend aussi que la lumière et les couleurs seront une part importante de la mise en scène du réalisateur de Don’t Breathe. Couplées à des décors somptueux (en intérieur comme en extérieur), les teintes jaunes de l’espoir se changent progressivement en rouge sang comme pour présager du carnage attendant les passagers du vaisseau spatial.

En résumé, et on va essayer de ne pas attirer le mauvais œil, ça a l’air génial. Pour savoir si le film fera partie (ou non) des meilleurs Alien, rendez-vous le 14 août prochain pour la sortie en France.