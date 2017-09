Twin Peaks pourrait ne pas revenir avant plusieurs années

On aura beau dire ce que l'on veut, le vrai événement de cet été, c'était bien entendu le retour de Twin Peaks et rien d'autre. Parce qu'un truc aussi spécial, ça n'arrive clairement pas tous les jours.

Twin Peaks s'est terminé il y a peu et on se demande toujours ce que l'on a vu en réalité. Il faut dire que David Lynch n'est jamais le dernier lorsqu'il s'agit de perdre son spectateur pour l'amener là où il ne le voulait pas et, de ce strict point de vue, la troisième saison est une franche réussite. Au terme des 18 épisodes, on se demande encore comment quelque chose d'aussi particulier a pu être produit avec tant de liberté.

Naomi Watts et Kyle Maclachlan

D'un côté c'est extrêmement rassurant puisque cela prouve qu'il existe encore des plateformes dans le monde où l'on peut s'exprimer librement, mais d'un autre côté, lorsque l'on regarde les audiences mitigées, on se dit qu'à force d'aller aussi loin dans la marge, la fenêtre risque à terme de se réduire. En tout cas, ce qui est sûr par contre, c'est que, qu'on aime ou pas, Twin Peaks a été un moment particulier de cette année.

Ses 18 épisodes achevés, la saison 3 n'a clairement pas livré tous ses secrets même s'il a été dit rapidement que David Lynch et Mark Frost ne s'embarqueraient pas forcément dans une nouvelle saison. En tout cas, Lynch avait assuré lui-même qu'en ce qui le concernait, il en avait terminé avec la ville mystérieuse mais, l'artiste étant ce qu'il est, il vient de revenir sur ses propos lors d'un événement organisé en son honneur à Belgrade, Online with David Lynch, au cours duquel il s'est montré plus ouvert à la perspective tout en prévenant que cela demanderait un certain temps pour se faire :

"C'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais si cela devait se faire, vous ne devriez rien voir avant 2 ou 3 ans. Parce que la dernière saison a pris 5 ans à se monter."

Bref, il ne s'agit en aucun cas d'un engagement ou d'une promesse, mais simplement d'une possibilité parmi tant d'autres. A la David Lynch quoi...