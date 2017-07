Game of Thrones - Saison 7 : déjà une bande-annonce pour l'épisode 2 !

Grâce nous soit rendue, mes frères et mes sœurs, Game of Thrones est revenu, pour enfin permettre à ceux qui restent chez eux près de leur borne Wifi cet été de saloper les vacances des petits malins qui ne font rien que poster des photos d’eux sur des plages interlopes du Mexique.

Alors que vous êtes encore en train de réfléchir à comment spoiler le premier épisode de la saison 7 (notre critique ICI) à cet ami indigne parti s’ébrouer du côté de Tijuana, HBO ne chôme pas et dévoile déjà une bande-annonce du prochain segment.

Evidemment, ces messieurs dames se sont débrouillés pour vous épargner tout spoiler. Du peu que nous apercevons, à la faveur d’une poignée d’images montées bien trop vite pour que leur sens soit limpide, on peut dire que c’est toujours bien le bordel à Westeros. D’ailleurs les esprits s’échauffent, puisque quelqu’un propose déjà Daenerys d’attaquer bille en tête les Lannister, histoire d’en finir une bonne fois pour toutes.

Inutile de préciser que ce n’est évidemment pas ce qui se déroulera dans l’épisode 2, faute de quoi il ne resterait à peu près plus rien à raconter. Or, le show nous réserve encore au moins une quinzaine d’heures de surprises.

Ah et sinon, Lord Baelish paraît en bien vilaine situation. On serait très étonné de le voir mourir, mais tout ce que ce vil comploteur peut subir de désagréable nous emplit d’une joie mauvaise et apaisante.

Le calme avant la tempête