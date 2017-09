Game of Thrones : qui a envie de voir Nicolas Cage dans TOUS les rôles ?

Game of Thrones s’est achevé il y a quelques semaines, avant de revenir pour une ultime saison, dans plus d’un an. Heureusement Nicolas Cage est là pour nous aider à supporter l’attente.

Il sévit sur Reddit sous le nom de CarlosDanger100 et vient de faire à ‘univers connecté un joli petit cadeau, sous la forme d’une séries de photomontages mettant en scène les principaux protagonistes de Game of Thrones, dont le visage a été marié à celui de Nicolas Cage, inépuisable source de meme, grâce à un visage formidablement expressif… et des audaces capillaires qui n’ont pas fini d’inspirer les petits malins.

On apprécie particulièrement les mariages avec Kit Harington et Bran Stark…