Les Inhumains nous montrent enfin leur première affiche

Cela aurait pu être le premier gros ratage du MCU mais finalement Marvel a réussi à rattraper le coup à la dernière minute. A défaut d'avoir un film avec Vin Diesel, on aura donc une série en Imax. Pas sûr qu'on y perde au final.

Comme quoi, il n'y a pas que DC et Warner qui galèrent pour faire des films de super-héros, même Marvel connait quelques revers. Annoncé en grandes pompes il y a plus d'un an, Les Inhumains devait être l'un des gros fers de lance post-Infinity War avant de mystérieusement disparaitre du calendrier et de subir de grosses rumeurs quant à une possible annulation.

Si le pire a été évité de justesse, Les Inhumains ne connaitront finalement pas les honneurs du grand écran puisqu'ils se sont transformés au passage en série télé que la chaine ABC diffusera à partir du 31 octobre 2018. Encore que, ce n'est pas entièrement vrai puisque les deux premiers épisodes de la première saison bénéficieront d'une exploitation cinéma et en Imax, mais uniquement sur le territoire américain (jusqu'à l'apparition d'une telle annonce pour la France évidemment).

Toujours en plein tournage, la série nous racontera les mésaventures de la Famille Royale des Inhumains qui, après avoir subi une impressionnante attaque militaire, est obligée de s'exiler à Hawaï où ils prennent conscience que la Terre est en danger et qu'ils vont devoir la sauver. Un postulat plutôt classique pour un univers qui l'est définitivement moins mais qui n'a pour le moment pas montré à quoi il ressemblait.

Car c'est un peu la question que tout le monde se pose en ce moment : A quoi vont ressembler les Inhumains dans leur version live, leurs costumes issus des comics étant particulièrement originaux et ne supporteraient sûrement pas une transposition littérale sur le petit écran. Alors qu'il faudra encore patienter un bon moment avant de le savoir, Marvel et ABC ont quand même décidé de nous donner un os à ronger en dévoilant la première affiche de la série, représentant le sigle de Black Bolt, que devait interpréter Vin Diesel à l'origine, lumineuse vigie veillant sur la Terre.

Alors oui, c'est maigre comme nouveauté mais comme la série ne sera pas disponible avant cet automne, on comprend que nous n'en sommes qu'au début. Sans compter qu'il faudra sûrement s'attendre à une grosse bande-annonce lors du prochain Comic-Con, cet été. D'ici là, voilà ce qu'on a. Et c'est déjà pas mal pour un projet qui ne devait pas forcément se faire, vous en conviendrez.