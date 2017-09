Inhumans : le dernier trailer de la catastrophe annoncée de Marvel est sans doute le meilleur

Les humains sont des créatures capables de ralentir devant un carambolage. C’est dégueu, mais c’est comme ça. Nous, on préfère rigoler devant le nouveau trailer des Inhumains.

Alors que nous découvrirons le pilote de la série le 29 septembre, du moins pour ceux qui vivent actuellement de l’autre côté de l’Atlantique, Marvel et ABC veulent encore nous convaincre de jeter un œil à leur série consacrée à une nouvelle licence relativement peu connue sous nos latitudes.

Et c’était bien inutile, tant le matériel promotionnel disponible jusqu’alors avait créé chez nous une durable fascination pour ce qui prend progressivement des airs de ratage spatial. Malgré son confortable budget, le show a pour l’instant dévoilé des décors, une direction artistique et des effets visuels embarrassants, qui évoquent plus les productions fauchées des années 80 qu’un concurrent sérieux dans le domaine du divertissement sériel.

Il faut dire qu’entre son héros taiseux, son méchant cloné de Game of Thrones et sa reine aux super-cheveux, Inhumains interroge pas mal. Une chose est sûre, cette nouvelle bande-annonce aux images improbables ne fait que renforcer notre curiosité.

Même Nicolas Cage n'en n'a pas des comme ça