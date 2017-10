Le groupe Imax avoue que Les Inhumains sont une grosse déception

On ne peut pas réussir son coup à chaque fois et la formule miracle n'existe pas. Une leçon que Marvel vient d'apprendre à la dure avec la débâcle qu'a connu sa série Les Inhumains.

Et il faut bien avouer que, dès le départ, Les Inhumains, c'était compliqué. Un film prestigieux avec Vin Diesel qui a mystérieusement disparu de l'agenda de Marvel pour refaire surface quelques mois plus tard sous la forme d'une série télé prévue comme exceptionnelle, tournée en Imax et dont les deux premiers épisodes ont connu une exploitation cinéma aux Etats-Unis. Et une bonne grosse gamelle au passage.

Parce que, le moins que l'on puisse dire, c'est que la sortie cinéma des deux épisodes début septembre n'a pas vraiment comblé les attentes du distribueur et des producteurs puisque Les Inhumains n'ont ramassé que 3,5 millions de dollars en deux semaines d'exploitation en salles, ce qui est sacrément mauvais. Même à partir de sa diffusion télévisée sur la chaine ABC, la série s'est faite flinguée par à peu près tout le monde et, il faut bien reconnaitre que, pour l'avoir suivi à ses débuts, le résultat est complètement transparent, inutile et indigent.

Alors oui, on pourrait essayer de trouver plein d'explications et de justifications pour un tel naufrage mais parfois il est bon d'aller vers plus de simplicité et d'écouter les maitres-d'oeuvre de l'objet en question. En l'occurrence, Rich Gelfond, le patron du groupe Imax, qui vient gentiment de dézinguer la série et son score minable en salles dans un communiqué relayé par le site Deadline :

"A l'avenir, nous adopterons une approche beaucoup plus conservatrice, une approche "Game of Thrones", dans l'investissement de notre capital et la production de contenu. Nous serons beaucoup plus conservateurs lorsque nous décideront d'investir dans un projet et, si c'est le cas, dans quel degré d'importance.

Les consommateurs attendaient un produit à la hauteur d'un mega blockbuster doté d'un énorme budget, plutôt qu'à un épisode pilote d'une série télé. Le fait est que parce qu'il s'agit de Marvel, cela monte la barre très haut dès le départ, que vous ne verrez nulle part ailleurs, parce que la réputation et le degré de qualité des productions Marvel est d'un certain niveau."

Une manière comme une autre de critiquer la qualité de la série sans la flinguer publiquement. Et c'est vrait que, même si on se replace dans le contexte d'une série télé, Les Inhumains font sacrément peine à voir. En espérant que cela serve de leçon à tout ce beau monde. Le moment n'est pas encore venu où le public va gober n'importe quoi tout simplement parce qu'il y Marvel écrit dessus. Et c'est plutôt rassurant.