Maniac : la série cynique avec Emma Stone et Jonah Hill agrandit son prestigieux casting

Après True Detective, Cary Fukunaga repart dans le monde des séries télévisées avec Maniac.

Le génial Cary Fukunaga nous manque. Déjà plus de deux ans que l’excellent Beasts of No Nation est sorti sur Netflix et trois ans que l’incroyable première saison de True Detective est terminée. Entre temps, le jeune réalisateur et scénariste avait quitté la production du film Ça, son scénario – pourtant très prometteur - n’étant pas du goût de la Warner.

Depuis, le cinéaste américain se fait très discret et donne peu de nouvelles. Alors forcément, nous on est un peu triste parce qu’un si grand talent devrait crouler sous les projets (un peu comme Villeneuve en fait…). Et pourtant, il n’a qu’un projet sous le coude pour le moment. Heureusement, tout à l’air de très bien se dérouler.

Cary Fukunaga sur le tournage de Beasts of No Nation avec Idris Elba

Le réalisateur est actuellement en plein tournage de sa série cynique et sarcastique, basée sur un show norvégien : Maniac. Elle racontera la vie d’un patient d’hôpital psychiatrique (Jonah Hill) qui s’imagine dans un monde fantastique où il est le héros pour s’échapper du quotidien.

Accompagné par Emma Stone, récemment oscarisée pour La La Land mais aussi de la tête d’affiche de The Leftovers Justin Theroux, Maniac a ajouté un nouveau nom prestigieux à son casting. La comédienne Sally Field, récompensée d’une statuette pour Norma Rae et connu pour son rôle dans Forrest Gump, sera donc également de la partie. Son rôle n’a pas encore été détaillé mais elle pourrait incarner la mère du personnage de Jonah Hill.

Produite par Netflix, Maniac devrait arriver en intégralité sur la plateforme en 2018.

Emma Stone et Jonah Hill se retrouvent dix ans après Supergrave