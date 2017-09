La série Snowpiercer, par le réalisateur de Doctor Strange, c'est parti

La vie est injuste et certains films n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent. Snowpiercer par exemple, probablement l'un des plus grands films de SF de ces 10 dernières années, qui ne vient quasiment jamais dans la conversation lorsque l'on aborde le sujet.

Et pourtant, le film de Bong Joon-Ho est exceptionnel à plus d'un titre. Déjà par son principe, un train qui fait le tour du monde en portant en lui ce qui reste de l'Humanité, par son cadre, une nouvelle ère glacière, et par son propos hérité des années de constestation de son réalisateur. Un film totalement en phase avec sa filmographie, mélangeant les genres, visuellement superbe et d'une intelligence rare. Oui, il faut voir Snowpiercer et il faut en parler. Surtout en ce moment.

On savait depuis plus d'un an qu'une série télé allait en être tirée. Enfin, pas vraiment, puisqu'elle n'adaptera pas à proprement parler le film mais nous proposera plutôt une relecture du Transperceneige, la bande-dessinée originale de Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, en faisant à une toute nouvelle histoire et de nouveaux personnages. Scott Derrickson, à qui l'on doit notamment Doctor Strange, avait annoncé qu'il en serait le producteur exécutif, sous l'oeil bienveillant de Bong Joon-Ho, et qu'il en réaliserait également le pilote. Mais depuis, plus de nouvelles et on commençait à s'inquiéter un tantinet.

Heureusement, le réalisateur vient de nous faire un bon petit update des familles, via son compte Instagram, en publiant la photo de sa chaise de metteur en scène, ce qui signifie que le tournage de la série Snowpiercer a bel et bien commencé. Elle sera diffusée par le réseau TNT à une date malheureusement inconnue pour le moment mais on devrait rapidement en savoir plus. Tout comme on devrait progressivement en découvrir le scénario, ou au moins le synopsis, gardé dans le plus grand secret jusqu'à présent. Bon, après, on sait au moins qu'il sera question d'un train, des restes de l'humanité, d'ère glaciaire, mais un peu plus de détails seraient fort bienvenus.

Question casting par contre, c'est un peu la fête puisque la série mettra notamment en scène Jennifer Connelly et qu'on a hâte de la retrouver dans ce contexte si particulier. Pour le reste, il va falloir prendre son mal en patience. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu après tout.